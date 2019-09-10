«Продолжаем работать»: Коммунисты уверенно победили в третьей столице России

10.09.2019, Новосибирск, Михаил Рябов

Коммунист Анатолий Локоть, мэр третьего по численности населения города России – Новосибирска, переизбрался на новый срок, победив в первом туре, набрав более 50% голосов.

«А ведь нас, претендентов на пост мэра, было целых 15 человек! Новосибирск в этом политическом сезоне не зря называли витриной российских демократических процессов. Каждый из политиков, участвовавший в выборах, имел возможность высказывать своё мнение. 8 сентября горожане определили дальнейший курс развития Новосибирска и доверили моей команде дальнейшее управление крупнейшим муниципалитетом страны.

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Спасибо вам всем за поддержку, спасибо за критику и замечания. Мы учтём в нашей работе те идеи и пожелания, которые вами озвучивались во время избирательной кампании. Спасибо за участие и дружескую помощь. Продолжаем работать», – говорится в обращении мэра Новосибирска.

Результат выборов в столице Сибири отметили в Москве.

«Хотелось бы отметить победу нашего опытного хозяйственника, руководителя Новосибирской партийной организации Анатолия Евгеньевича Локтя. Он набрал более 50% в совершенно конкурентной избирательной кампании. Жители Новосибирска поддержали его программу, команду и Компартию в целом», – сказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Напомним, что в Новосибирске проживает более 1 миллиона 600 тысяч человек, что ставит город по численности населения на третье место в России, вслед за Москвой и Санкт-Петербургом.

В 2015 году в Новосибирске был установлен рекорд – введено 1,738 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Показатель коэффициента ввода на душу населения составил 1,1 квадратного метра на человека. Это превзошло лучшее достижение времен СССР, когда в 1988 году было введено в эксплуатацию 678 тысяч квадратных метров жилья, а коэффициент ввода на душу населения составил 0,47 квадратного метра на человека.

Анатолий Локоть возглавляет Новосибирск с 2014 года, являясь одним из немногих крупных руководителей-коммунистов в России

Власти Новосибирска ожидают, что дополнительный стимул в развитии города обеспечит реализация проекта «Академгородок 2.0» – ранее президент Владимир Путин поддержал создание современного научного центра, который предусматривает появление тысяч новых рабочих мест в городе.