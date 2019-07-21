Перехитрили сами себя: Шарий оттянул голоса у Ахметова

21.07.2019, Киев, Игорь Петров

«Партия Шария» оттянула на себя часть голосов, которые могли бы достаться «Оппозиционному блоку», в результате чего ориентирующийся на Рината Ахметова осколок Партии регионов не преодолел проходной барьер.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Считайте, что то, что не достает «Оппозиционному блоку», – оно пошло «Партии Шария». Не было бы «Партии Шария» – думаю, что «Оппозиционный блок» имел бы очень высокие шансы пройти в Верховную Раду… Я думаю, что фактор «Партии Шария» сыграл в минус», – сказал Фесенко.

За «Оппозиционный блок» поспешил заступиться политолог Дмитрий Джангиров, раскрывший, почему стратеги Ахметова рассчитывали, что Шарий не будет угрожать голосам «Оппоблока».

«Это – ваша гипотеза. Моя – что за Шария пришли голосовать по-приколу те, кто вообще не ходили голосовать… Он поднял людей, живущих в Интернете, на выборы редко ходящих», – возразил Джангиров.

Тем не менее, по его словам, теперь партия Шария получит государственное финансирование, если прогнозы экзитполов оправдаются, и «красные шарики» наберут больше 2%.

Как сообщал «ПолитНавигатор», политолог Михаил Погребинский считает, что проект Шария финансирует депутат Верховной Рады Александр Вилкул, представляющий осколок бывшей Партии регионов, ориентирующийся на Рината Ахметова.

«Думаю, Шарий получает деньги у своего друга Вилкула, за которого он «топил» перед первым туром президентских выборов», – сказал Погребинский.