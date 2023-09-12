Перекрасившийся либерал, хохотавший под портретом Бандеры вместе с Собчак, получил черную метку

Олег Кравцов.  
12.09.2023 14:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Политика, Россия, Украина


Бывший телеведущий RT Антон Красовский, уволенный после призыва топить и жечь украинских детей, получил послание с угрозой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Красовский сообщил в своем тг-канале.

Бывший телеведущий RT Антон Красовский, уволенный после призыва топить и жечь украинских детей, получил...

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«Сейчас открыли дверь квартиры, а на ручке снаружи висит пакет. В нем две коробки и вот такое послание. Коробку отправили в ФСБ, камеры отсматривают», – написал Красовский в своем тг-канале.

В конверте была страница из какой-то книги с изображением философа Александра Дугина и его дочери Дарьи, погибшей в результате украинского теракта.

Под снимком ручкой была сделана надпись «Красовскому. 11.09.2023».

Стоит заметить, что сегодня Красовский позиционирует себя как противника киевского режима и ярого сторонника российской власти. Правда, в разгар путча 2013-2014 годов в Киеве, он вместе со скандальной известной журналисткой Ксенией Собчак приезжал в гости к киевским майданщикам.

Там он гулял в вышиванке в сопровождении неонациста Евгения Карася и вместе с Собчак хохотал под огромным портретом Бандеры в холле здания Киесовета, захваченного боевиками.

Тогда же он возложил ответственность за украинский кризис на Россию.

«Россия отказалась признавать то, что произошло в тот момент на Украине. Россия действительно отказалась признать легитимной новую власть, Россия действительно воспользовалась слабостью Украины и украинцев и отхватила Крым, и Россия действительно сделала всё, чтобы разжечь войну на востоке Украины», – говорил он в интервью «Эхо Москвы».

Правда, долю ответственности он возложил и на Украину, которая отказалась учитывать мнение жителей Крыма и Донбасса.

Ранее он поддерживал выдвижение либерала Михаила Прохорова и Ксении Собчак в президенты России.

Является открытым гомосексуалистом, который сегодня поддерживает запрет пропаганды ЛГБТ, но еще 2013-м выступал против подобных законов и призывал геев бороться за свои права.

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