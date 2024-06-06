Перемещённые на Украину жители Бахмута мечтают вернуться к восстановленным родным очагам в Россию

Жители полностью разрушенного Бахмута/Артемовска очень мечтают о возвращении на родину. И те, которые вынуждены были переехать внутрь Укрорейха, и те, кому довелось перебраться в РФ. Как и жители близлежащей Клещеевки, Соледара и других покинутых городов и сел, разрушенных военными действиями.

Этими своими мечтами они часто делятся и в пабликах, и в интервью для СМИ, и в личных беседах. Верят, что Россия приступит к восстановлению, как в Мариуполе, сразу после устранения угроз со стороны ВСУ, пока занимающих там удобные для обстрелов позиции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Одна из таких позиций – Часов Яр. Практически бахмутский пригород, находящийся на возвышенности. И оттуда нацистам очень удобно бомбить старинную жемчужину Донбасского края. Посему, значит, ни о каком строительстве вопрос пока не стоит. Однако горожане рассчитывают, что, как только укров выбьют из ЧЯ, оно немедленно начнется. Именно так понимают логику СВО многие настрадавшиеся люди, лишившиеся и крова, и работы, и прежнего уклада жизни.

Но их огорчает тот факт, что пока ни о каких конкретных проектах широко не сообщается. Во всяком случае, многие погорельцы про них не знают. Они были очень воодушевлены словами главы ДНР Дениса Пушилина, сказанными в марте 2024 года, о том, что начало восстановительных работ возможно «в обозримой перспективе» на фоне удаления линии соприкосновения от Артемовска. И о том, что в освобожденной Авдеевке в ближайшее время начнется восстановление жилья, что там определены первые 19 домов и т.п. Однако дело пока, похоже, ограничивается только Авдеевкой. А как же остальные?

Повторимся, отсутствие обнадеживающих новостей о работе над конкретными проектами вызывает уныние у немалой части вынужденных переселенцев. Ниже мы дадим им слово, а пока отметим, что аналогичную тему активно муссирует, со своей стороны, прежняя мэрия, удравшая внутрь Украины, в Чернигов. Там ей на льготных условиях – за 1 гривну в год – выделили помещение для офиса и «Центра поддержки бахмутчан». И она вовсю долбит украинский Кабмин и другие структуры требованиями о выделении финансов на свои планы, якобы позволяющие немедленно после вожделенной «перемоги над Россией» возвести там чуть ли не «город золотой».

«Данный прожект спекуляции на пепелищах действительно золотой», – саркастически комментирует сии намерения Николай, бывший внештатный работник горисполкома, перебравшийся в Чернигов в конце 2022 года.

Его дом был полностью уничтожен обстрелами ВСУ изнутри города, которые начались в апреле 2022-го, когда армия РФ была еще очень далеко.

«Золотой – в том смысле, что в него уже вбухивается столько «бабла», что диву даешься их наглости. Вот, посудите сами. От бахмутской администрации осталось 10 человек. Всех прочих, как и меня, повыгоняли. Им балласт для дележа не нужен. В команде остались только родственники мэра и самые приближенные к нему «персоны грата». И вот на эту десятку госслужащих Кабмин выделил 3 млн грн, то бишь более $75 тыс. Подчеркну – это не на зарплаты, которые они помимо того получают (высоченные, между прочим). Плюс еще получают бюджеты на обустройство офиса, арендуемого в центре Чернигова, коммунальные платежи, накладные расходы и т.п. Нет, это финансы только на предлагаемый ими проект восстановления. А теперь я вам расскажу, как он выглядит. Это обычный примитивный макетик с малюсенькими пенопластовыми домиками, уместившийся на столе в кабинете экс-мэра Бахмута Ревы. Вот за эти шматочки пенопласта вся эта десятка и получила 70 «штук» «зеленых». Нехило, правда? Правда, конечно, это гораздо меньше, чем требует экс-мэр Мариуполя Бойченко, который со своей гоп-компанией удрал во Львов в первые дни СВО и там сейчас клепает планов громадье (уже 154!) по «возрождению» своего города, давно восстанавливаемого Россией. Сейчас уже замахнулся на $14,5 млрд. Интересно, как он мыслит сие «возрождение»? Сначала разрушить все уже построенное, а потом дерибанить миллиарды на обломках? Видимо, так… Отмечу здесь еще, что все эти «замахи» отлично укладываются в нацистскую пропагандистскую повестку. «Вот, мол, земляки, смотрите, Россия типа умеет только разрушать, ничего взамен не предлагая. А мы, мол, хоть и в изгнании, вовсю трудимся ради вашего возвращения!» И знаете, на мозги действует… Поэтому, конечно, России нужно больше рассказывать о своих восстановительных планах!».

Что же касается «центров помощи бахмутчанам», то они открыты в нескольких городах. В том числе, в Киеве. Вот что поведал об этой помощи и о своем житье-бытье здесь земляк Николая Анатолий. Они с женой учителя. В Бахмуте лишились дома и почти всего имущества. Ему 53 года, сейчас безработный. Устраиваться куда-либо опасно, по улицам шастают военкоматчики, стремно даже в магазин выйти.

Анатолий ненадолго выбирается из дома только вечером, когда стемнеет. Работает его жена, учит детей онлайн. Получает 12 тыс. грн. Из этой суммы 8 тыс. грн отдают за съемную квартиру. Цены в столице невероятно высокие, приходится сидеть практически на хлебе и воде, вперемешку с кашей и картошкой, экономить и выстаивать очереди за гумпомощью.

«В этих центрах очень много украинской пропаганды, – говорит Николай. – Я на дух ее не переношу, но приходится терпеть. А что делать? Отстоишь в очереди – получишь ящик с макаронами, крупами (в них бывают жучки-червячки) и консервами (бывает, просроченными). Но и на том спасибо. А за это порой наслушаешься или насмотришься таких восхвалений укрорежима, что уши вянут. Правда, надо сказать, работники не всегда так в лоб восхваляют, иногда молча дают, по-доброму. Но сама обстановка, вся эта наглядная агитация по стенам действуют и без слов. А тут недавно пригласили за «гуманитаркой» – оказалось, книги для детей. Украинская макулатура, ничего стоящего. Название акции – «Украинским детям – украинские книги». Денег переселенческих власть нам больше не платит, срезала. Обещала таким, как мы, компенсировать аренду жилья – все тоже оказалось брехней. Вот так и живем… Надеемся, что город наш восстановят русские ребята, очень надеемся. Тогда уже как-нибудь мы, пусть уже и немолодые, попытаемся вернуться – хоть через границу, через третью страну… Правда, на границе могут не выпустить – ТЦК свирепствует, а у меня пока призывной возраст. Но все равно попробуем. Так думают многие из наших. Лишь бы возрождение началось…».