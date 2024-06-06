Путин: США скоро заменят Зеленского. Но сначала он снизит возраст мобилизации до 18 лет

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ВСУ каждый месяц теряют по 50 тысяч человек ранеными и убитыми, заявил Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами. По его словам, мобилизация не решает проблему нехватки личного состава в ВСУ.

«Сейчас уже требуют постановки на учет 17-летних юношей. Это мы знаем наверняка: это требование со стороны администрации США к украинскому руководству, которое, если можно считать руководством после того, как были отменены выборы… Думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения – понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся просто… До начала следующего года как минимум его будут терпеть, а когда он все сделает, скажут «до свидания» и поменяют. Несколько кандидатов есть, насколько я понимаю», – сказал российский президент.

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Он сообщил, что у ВС РФ и ВСУ «если говорить о безвозвратных потерях, соотношение один примерно к пяти».