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05.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Сюжет дня, Украина
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«Перемирие окончено. ВСУ несут потери» – Аваков

Новости Украины

Мирный процесс на Донбассе завершился – на линии разграничения возобновились боевые действия, идет работа снайперов и минометов.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Авакова, украинская армия в последнюю неделю несет потери на линии фронта.

«Седьмой год идет война, и не только свистят пули и рвутся мины – на этой неделе у нас погибло несколько наших воинов… Президент был вынужден [главкома ВСУ] Хомчака немедленно послать на восток, на линию фронта, потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют снайперские пары, действуют минометы, действуют обстрелы. Война идет», – заявил Аваков.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинская армия возобновила обстрелы территории ДНР.

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