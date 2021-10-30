Перемога превращается в тыкву: Украинская пропаганда запуталась, удалось ли ВСУ захватить посёлок в «серой зоне»

30.10.2021 18:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

С украинской стороны продолжают приходить противоречащие друг другу сведения о захвате села Старомарьевка в «серой зоне» на юге ДНР. Накануне появились сообщения о том, что защитникам Донбасса удалось выбить врага оттуда точечными ударами. Однако сегодня украинский пропагандист Юрий Бутусов обнародовал данные, будто село по-прежнему занято ВСУ.

«Воины 93-й механизированной бригады «Холодний Яр» взяли под полный контроль украинское село Старомарьевка. Установка блок-поста, оборудование оборонительных позиций и поднятие украинских флагов над Старомарьевкой осуществлены в ответ на многочисленные просьбы местных жителей, обеспокоенных угрозами российских оккупантов и террористическими обстрелами», – написал пропагандист.

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К публикации также прикреплён видеоролик, где боевики ВСУ устанавливают украинский флаг у дорожного знака с названием населённого пункта.

Бутусов добавил, что контрразведка СБУ занялась проверкой информации о находящихся в Старомарьевке 37 жителях с российскими паспортами.

«Факты вероятного сотрудничества с российскими оккупантами получат адекватную правовую оценку, и виновные будут привлечены к ответственности. Донбасс – это Украина, и никакой России здесь не будет. Все жители Донбасса должны знать – мы освободим весь Донбасс так же, как Старомарьевку, и нас поддержит все мировое сообщество, а все предатели получат по заслугам», – добавил Бутусов.

Он утверждает, что Старомарьевку взяли под контроль без потерь, однако пожаловался на «ответку» ДНР, в результате которой на позициях у близлежащего села Гранитное погиб украинский солдат, что соответствует информации за вторник 26 октября.

При этом на вопрос подписчика в соцсети, «актуальные ли это данные на сегодняшний день», пропагандист ничего внятного не ответил.

«Я не на месте, и не могу Вам точно сообщить обстановку на сейчас. Но то, что произошло так, как я написал – это точно. Пока ни одного журналиста официально для подготовки репортажа туда не допустили», – ответил Бутусов.

Примечательно, что в самой бригаде «Холодный Яр» данную информацию категорически опровергли и назвали Бутусова «пропагандистом оккупантов».

«Руководство 93 бригады Холодный Яр в очередной раз подчеркивает, что никаких изменений в положении подразделений 93 бригады не происходит! Все подразделения 93 бригады находятся на своих позициях и опорных пунктах», – говорится в официальном сообщении бригады в Facebook

Там утверждают, будто бы украинские военные зашли в село временно.

«26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Старомарьевка и по просьбе руководства местной военно-гражданской администрации, группа военнослужащих 93 механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта Старомарьевка. обеспечило безопасное пребывание гражданских лиц в нем. После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93 бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись в свои места несения службы на линии столкновения в соответствии с Минскими договоренностями», – добавили в сообщении.

Также в публикации подчеркнули, что на сегодняшний день ни одного представителя данной бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет.

«Не поддавайтесь провокациям и информационной пропаганде оккупантов!» – призвали авторы заявления.

Тем временем, в Следственном комитете РФ сообщили, что проверяют информацию о незаконном удержании граждан России украинскими боевиками.

«Следственным управлением СК России проверяется информация о том, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан России в селе Старомарьевка на Донбассе, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов, и иные насильственные действия», – говорится в официальном заявлении ведомства.

«При подтверждении данных о преступлениях в отношении жителей Старомарьевки, председатель СК России поручил Главному следственному управлению по результатам процессуальной проверки незамедлительно возбудить уголовное дело по ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом», – добавили в Следственном комитете.