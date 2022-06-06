«Перемога» становится «зрадой»: ВСУ терпят поражение в Северодонецке

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Новости Украины

Украинские вооруженные формирования в Северодонецке удерживают лишь промзону и практически не контролируют жилую застройку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала 1+1 заявил назначенный киевским режимом глава оккупированной Украиной части ЛНР Сергей Гайдай.

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«В Северодонецке идут ожесточенные бои. Бои идут достаточно динамично. Нашим защитникам удалось на определенное время сделать контрнаступление, они освободили почти половину города, но сейчас ситуация снова для нас немного ухудшилась. То есть те позиции, которые были в промзоне, которые постоянно хлопцы обороняют, там они и остаются», – сказал Гайдай.

Он признал, что «стало намного больше обстрелов».

Эту информацию подтверждает и главред киевского антироссийского пропагандисткого ресурса «Цензор. нет» Юрий Бутусов, о чем ранее сообщал «ПолитНавигатор».

«В последнее время часто нахожусь в Северодонецке и окрестностях и удивлен неоднократными неадекватными заявлениями некоторых руководителей относительно оперативной обстановки в Луганской области. В день визита президента Зеленского в Луганскую область председатель ВА Гайдай заявил о наступлении и освобождении 50% города. К сожалению, эта информация не соответствует действительности», – пишет Бутусов в своем блоге.

Он призвал прекратить вводить в заблуждение своих граждан, отметив, что «победы нам нужны реальные, а не выдуманные».

«Два дня назад противник вышел на окраину города, сейчас наши войска обороняют промзону Северодонецка и близлежащий к ней квартал. Вызывает беспокойство регулярное сообщение желаемого вместо действительного. Чтобы одерживать реальные победы, нужно не создавать воздушные замки», – подчеркнул пропагандист.

В комментариях к записи Бутусову заметили, что промзона завода «Азот», где засели ВСУ, занимает половину города.

«Значительно меньше», – ответил автор

В свою очередь военный обозреватель Борис Рожин обращает внимание на проблемы ВСУ в Северодонецке.

«Стоит также отметить, что украинские источники заявляют, что для удержание промзоны Северодонецка туда переброшены не только отряды иностранных наемников, но и спецназ ГУР МОУ, что явно свидетельствует о нехватке подготовленной пехоты, раз приходится использоваться спецназ в качестве обычных пехотинцев в боях за промку. Фольксштурм должной стойкости в реальных боевых действия не показывает», – добавил Рожин.

Стоит заметить, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов побывал в Северодонецке и проинспектировал спецназовцев.

Соответствующие снимки были опубликованы на сайте украинской военной разведки.