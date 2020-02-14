Перепись населения выливается в грандиозный распил бюджета Украины

14.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Инициатива министра Кабмина Украины Дмитрия Дубилета устроить перепись населения на подконтрольных ЛДНР территориях и в Крыму с помощью космических данных спутника – лишнее свидетельство активных процессов «распила» бюджета в украинском правительстве.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«С приходом к власти Зеленского у руля Украины оказалась наиболее хищная и циничная за всю историю ее существования шайка временщиков, которая оставила далеко позади своих предшественников.

Вместо того, чтобы решать актуальные вопросы вывода экономики Украины из глубочайшего кризиса, в котором она сейчас находится, чиновники заняты разработкой новых оригинальных схем отмывания бюджетных средств. Разворованное вдобавок к непомерно высоким даже по западным меркам зарплатам призвано стать тем «золотым парашютом», который обеспечит безбедное существование команды Зеленского, когда народ пинками погонит ее представителей из кресел», – отметил Муратов.

По его словам, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет отличился особой находчивостью, затеяв провести перепись населения страны.

«Вопреки применению общепринятых научно обоснованных и проверенных практикой методик, как это, например, было сделано в Донецкой и Луганской Народных Республиках осенью прошлого года, он пошел своим путем. В частности, подсчет количества жителей Украины был проведен на основе сопоставления различных государственных реестров, а также информации мобильных операторов.

Сомнение в достоверности полученных результатов сразу же выразил Украинский центр общественных данных, специалисты которого смогли доказать, что перепись Дубилета сфальсифицирована и представляет собой не что иное, как общедоступные сведения Госстата, умноженные на коэффициент 0,888. Куда делись бюджетные средства, выделенные на проведение переписи, вполне очевидно.

Но аппетит, как известно, приходит во время еды, и вот горе-новатор заявляет о намерении посчитать жителей неподконтрольных Украине территорий… при помощи спутниковой съемки! Надо полагать, покуда бюджетный транш будет выделен, Дубилет просто дождется результатов переписи населения ДНР и ЛНР и представит их как достижение собственных инновационных решений», – отметил Муратов.

Сколько ещё нищающий народ Украины намерен терпеть эти «комедии» президента-шута и шайки его проходимцев, по словам общественника, большой вопрос.