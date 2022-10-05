Переплюнуть греко-католиков: верхушка УПЦ готова стать духовным инструментом радикальной бандеровщины

Новости Украины

На Украине был задержан Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской Лавры. Задержан он был украинскими пограничниками по надуманному предлогу. В его машине нашли несколько икон – произведений искусства, созданных в Киево-Печерской Лавре в наше время. Владыку через некоторое время отпустили, но задержание стало поводом для очередного скандала. Украинская пропаганда снова припомнила Павлу о его поддержке единства Русской Церкви.

Несмотря на то, что Украинская Православная Церковь (в единстве с Московским Патриархатом) уже практически отреклась от этого единства, проведя псевдособор в Феофании, тем не менее, ее храмы почти ежедневно подвергаются нападениям украинских нацистов. Во многих регионах Украины местные власти прямо запрещают деятельность УПЦ, в других – просто отбирают храмы и передают их раскольничьей ПЦУ.

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Как известно, в мае, уже после начала СВО, руководство УПЦ сделало попытку показательно отказаться от единства с Русской Церковью в угоду киевской власти, проведя псевдособор в Феофании. На этом мероприятии было объявлено о разрыве связи с Московской Патриархией и о внесении изменений в устав УПЦ, которыми подчеркивался этот разрыв. Там же было принято решение отказаться от поминовения Патриарха Московского на богослужениях. После этого псевдособора руководство УПЦ публично заявило, что не имеет ничего общего с Русской Православной Церковью.

Многих верующих и священников УПЦ эти заявления повергли в шок. Многие продолжили поминать Патриарха Кирилла, а часть епархий, находящихся на освобождённых Россией территориях, прямо перешли в подчинение Русской Православной Церкви.

Однако, ещё покойному Митрополиту Владимиру (Сабодану) удалось сформировать внутри УПЦ проукраинское лобби. Несмотря на то, что вся церковная история и предания Святых Отцов прямо-таки вопиют о необходимости единства Руси и Русской Церкви, значительная часть епископов, священства и прихожан являются политическими украинцами. Ещё с 2014 года многие из них поддерживали украинские нацистские батальоны, собирали помощь ВСУ и шли в фарватере киевского режима. Для многих в УПЦ это было намного удобнее, чем противоречить власти.

С начала СВО такая позиция только усилилась. Тем более, что многие русские священники прямо подверглись репрессиям со стороны СБУ. Украинский режим поставил УПЦ перед выбором – мученичество или поддержка русофобского курса власти. К сожалению, значительная часть УПЦ во главе с руководством, согласилась стать русофобами. Тем не менее, даже этого для украинского режима оказалось мало. Он требует от УПЦ яростной и деятельной поддержки украинского нацизма.

Попытка ареста Митрополита Павла свидетельствует о том, что над старыми авторитетными архиереями УПЦ сгустились тучи. Их готовятся заменить на молодых, послушных националистических “комсомольцев” – таких, как архиепископ Иона (Черепанов). Иона, несмотря на то, что сам – этнический великоросс, после начала СВО стал поддерживать самых оголтелых украинизаторов. Недавно он объявил о том, что в Украинской Православной Церкви идёт замена антиминсов.

Собака Иона и гиена Онуфрий

Антиминс – это платок с мощами святых, на котором совершается Литургия. Без антиминса главное богослужение Православной Церкви невозможно. Так вот, глава УПЦ митрополит Онуфрий, по словам Ионы, изымает старые антиминсы, где упоминается Патриарх Московский, заменяя их новыми, только со своим именем. Таким образом, они пытаются стереть не только живую духовную связь с Русской Православной Церковью, но и саму память о том, что эта связь когда-то была.

Анитиминс

Ну и заодно отказываются от Божьей благодати. Потому что, согласно грамоте Патриарха Алексия о самоуправлении Украинской Православной Церкви, УПЦ соединяется с мировым Православием через Московского Патриарха. Похоже, риск лишения благодати уже не волнует Митрополита Киевского Онуфрия. Таких же “комсомольцев-младобандеровцев”, как Иона, вообще не интересует ничего, кроме собственной карьеры. Он мечтает в скором времени занять место кого-то из маститых архиереев – Одесского Митрополита Агафангела или даже самого наместника Киево-Печерской Лавры, Митрополита Павла.

Украинская Православная Церковь рискует в скором времени стать просто одним из идеологических придатков киевского режима. И спасти Православие на Украине может только освобождение как можно большей ее территории Русской армией.