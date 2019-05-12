Переполох у майданщиков: Одесса отдаляется от остальной Украины
В рамках проходящей на Украине так называемой децентрализации Одесса все более напоминает государство в государстве.
Об этом в комментарии журналу «Український тиждень» заявила бывшая пресс-секретарь одесского Евромайдана Алена Балаба, сжигавшая георгиевские ленточки в Вечном огне.
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По ее словам, если в Одессе и невозможен прямой пророссийский реванш, то вполне вероятно, что произойдет реванш идейный.
«С 2014-го Одесса отделялась от остальной части Украины имиджевыми вещами. Мэр Геннадий Труханов проводил рекламу в контексте того, что Одесса – особенный город. Если вы заметили, у нас повсюду на домах одесские флаги, в те же цвета окрашен коммунальный транспорт. А еще в школах обязательное преподавание русского языка. Даже в украиноязычных классах. Девятиклассники во время экзаменов сдают диктант по русскому. В вузах преподают также на русском. Получилось такое себе государство в государстве в рамках децентрализации», – возмущается майданщица.
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Балаба призывала срочно вырабатывать стратегию борьбы с «одичалыми» беженцами из России, лавины которых в скором времени захлестнут Украину.
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