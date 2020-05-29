Переполох в Киеве: Россия создает новый полигон рядом с границей Украины

29.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Российская Федерация создает новый военный полигон в Воронежской области площадью порядка 50 квадратных километров вблизи границы с Украиной. Это может свидетельствовать о подготовке к военной операции по свержению нацистского режима в Киеве.

Такими опасениями делятся авторы специализирующегося на темах армии украинского издания Defence Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На полигоне будут построены порядка ста объектов инфраструктуры, в том числе танкодромы, автодромы, стрельбище, поля для тактических учений, танков, артиллерийских стрельб и различные полосы препятствий.

«Создание нового военного полигона вооруженных сил России вблизи границ Украины является отражением опасной тенденции дальнейшей милитаризации Российской Федерации, которая готовится, в том числе, и к проведению наступательных действий на Западном направлении», – пишут авторы статьи.

Завершить строительство полигона планируется к началу маневров в рамках масштабных военных учений «Кавказ-2020», которые уже вызвали серьезные опасения в Киеве.

Также представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в прошлом году, комментируя учения, посчитал, что они могут стать прикрытием для ввода российских войск.

По сообщению Минобороны РФ, новый полигон в Воронежской области позволит дневное и ночное время проводить учебные занятия экипажам танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, расчётам гаубиц Мста-С, Мста-Б, реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С».