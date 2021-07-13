«Перешёл все границы дипломатии» – Меркель «по инерции терпит» Зеленского

13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с немецким канцером Ангелой Меркель о необходимости установления мира в Донбассе, никаких обещаний украинский президент выполнять не собирается.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как будто бы Зеленский не только услышал, но и согласился (с необходимостью выполнения формулы Штайнмайера – прим.). Но нашему президенту нельзя верить. Он сначала даёт обещания, а потом их не выполняет. Он абсолютно недоговороспособный. Зеленский соглашается с чем угодно, а потом выполнять не будет. Это понятно. Ему верить абсолютно нельзя», – сказал он.

Михаил Погребинский подчеркнул, что на Западе уже давно убедились в недоговороспособности и некомпетентности Владимира Зеленского, а поддерживать его продолжают только «по инерции».

«Все всё прекрасно понимают. Меркель, думаю, давно сложила представление о том, с кем она имеет дело в Украине. Она очень хорошо знает о недоговороспособности Зеленского, что он в состоянии только просить денег и упрекать, что им мало помогают. В то время как ответственность, которая лежит на президенте и его команде за ухудшение положения миллионов украинских граждан, – это его мало интересует. И это на Западе прекрасно понимают. Просто из-за инерции, что главное – это осудить Россию (кстати, темп инерции замедляется), они не решаются как-то более жестко разговаривать с Зеленским и настаивать на чём-то. Хотя он перешел уже все границы нормальной дипломатии», – добавил эксперт.