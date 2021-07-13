«Перешёл все границы дипломатии» – Меркель «по инерции терпит» Зеленского

«Перешёл все границы дипломатии» – Меркель «по инерции терпит» ЗеленскогоНовости Украины
Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с немецким канцером Ангелой Меркель о необходимости установления мира в Донбассе, никаких обещаний украинский президент выполнять не собирается.
Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости
«Как будто бы Зеленский не только услышал, но и согласился (с необходимостью выполнения формулы Штайнмайера – прим.). Но нашему президенту нельзя верить. Он сначала даёт обещания, а потом их не выполняет. Он абсолютно недоговороспособный.
Зеленский соглашается с чем угодно, а потом выполнять не будет. Это понятно. Ему верить абсолютно нельзя», – сказал он.
Михаил Погребинский подчеркнул, что на Западе уже давно убедились в недоговороспособности и некомпетентности Владимира Зеленского, а поддерживать его продолжают только «по инерции».
«Все всё прекрасно понимают. Меркель, думаю, давно сложила представление о том, с кем она имеет дело в Украине. Она очень хорошо знает о недоговороспособности Зеленского, что он в состоянии только просить денег и упрекать, что им мало помогают.
В то время как ответственность, которая лежит на президенте и его команде за ухудшение положения миллионов украинских граждан, – это его мало интересует. И это на Западе прекрасно понимают.
Просто из-за инерции, что главное – это осудить Россию (кстати, темп инерции замедляется), они не решаются как-то более жестко разговаривать с Зеленским и настаивать на чём-то. Хотя он перешел уже все границы нормальной дипломатии», – добавил эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.