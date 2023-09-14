Пересмотр статуса Крыма уже невозможен – политолог из Киева призвал бывших земляков оставить фантазии

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В Киеве напрасно думают, что задачу занятия Крыма украинской армией облегчат обещания передать полуостров под базы НАТО в будущем.

В альянсе прекрасно понимают, что Россия будет биться за Крым до конца, и пересмотр нынешнего статуса полуострова уже невозможен. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Юрий Дудкин, член движения «Другая Украина», вынужденный покинуть Киев из-за репрессий СБУ после начала СВО.

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Так Дудкин прокомментировал недавнее высказывание киевского профессора журналистики Никиты Василенко, заявившего, что в случае победы Украины в противостоянии с Россией Севастополь будет передан Великобритании под создание там ее базы ВМФ.

«Я неоднократно слушал профессора Василенко, особенно на украинских эфирах, – вы знаете, он особо витиеватостью ума не отличался. Ну, точно так же, как и его дочь Соня Кошкина. Вобщем, господин Василенко, видимо, что-то знает, но он не знает только одного, что Севастополь, как в целом и Крым, – это исконно российская территория, и Россия воевала за Крым более 300 лет в различные свои периоды исторические, в том числе и воевала с таким заклятым в прошлом врагом, как Турция потому как Турция в Османскую империю имела очень большое влияние на Крым и создавала там даже Крымское ханство. Еще раз – ни Турции, которая считает Крым своей территорией, а далеко не украинской, ни британцам Крым не светит, потому как Крым был, есть и будет русским. Точно так же, как и Севастополь, – город русских моряков и военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации», – заявил Дудкин.