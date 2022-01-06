«Перестали видеть агрессию»: Цимбалюк пожаловался на российских либералов

06.01.2022  17:57 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Российские либералы после 2014 года со временем переключились на внутренние вопросы и перестали видеть «вторжение РФ в Украину», что оказалось фатальной для них ошибкой.

Об этом в эфире в эфире финансируемого американским Госдепом «Радио Свобода» заявил недавно бежавший из России пропагандист украинского агентства УНИАН Роман Цымбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские либералы после 2014 года со временем переключились на внутренние вопросы и перестали видеть...

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Ведущая напомнила о недавних беспорядках в российских городах из-за ареста осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального.

«Стал ли этот период поворотным, и заложил ли он какой-то фундамент для каких-либо перемен в будущем? Как глобально этот период отразился на России?» – спросила ведущая.

Однако Цимбалюк в своём ответе начал издалека, чтобы объяснить в общей сложности, почему российские либералы потерпели полное поражение.

«На самом деле ключевым моментом стало вторжение России и так называемые российские оппозиционеры, некоторые из них сейчас находятся в тюрьме, они сделали фатальную ошибку. На каком-то этапе, особенно после убийства Немцова, они перестали видеть российское вторжение, перестали видеть украинскую тему, войну, смерти, аресты, пытки, как будто этого нет. Повестка дня такая была, что нужно бороться с коррупцией, коррупцией Путина, они такие-сякие. Оказалось, что если можно убивать украинцев, то так же можно вести себя и с россиянами в том числе», – сказал пропагандист.

«Сейчас все более или менее политические движения, типа незарегистрированного штаба Навального, это всё уничтожено. Если раньше мы видели какие-то уличные акции, ещё что-то, то сейчас всё зачищено вообще», – добавил Цимбалюк.

Напомним, ранее беглый российский либеральный пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев пугал бывших подельников, «забывших о вторжении РФ в Украину», бомбёжками, расстрелами и штрафбатами.

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