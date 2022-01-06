«Перестали видеть агрессию»: Цимбалюк пожаловался на российских либералов

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Новости Украины

Российские либералы после 2014 года со временем переключились на внутренние вопросы и перестали видеть «вторжение РФ в Украину», что оказалось фатальной для них ошибкой.

Об этом в эфире в эфире финансируемого американским Госдепом «Радио Свобода» заявил недавно бежавший из России пропагандист украинского агентства УНИАН Роман Цымбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая напомнила о недавних беспорядках в российских городах из-за ареста осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального.

«Стал ли этот период поворотным, и заложил ли он какой-то фундамент для каких-либо перемен в будущем? Как глобально этот период отразился на России?» – спросила ведущая.

Однако Цимбалюк в своём ответе начал издалека, чтобы объяснить в общей сложности, почему российские либералы потерпели полное поражение.

«На самом деле ключевым моментом стало вторжение России и так называемые российские оппозиционеры, некоторые из них сейчас находятся в тюрьме, они сделали фатальную ошибку. На каком-то этапе, особенно после убийства Немцова, они перестали видеть российское вторжение, перестали видеть украинскую тему, войну, смерти, аресты, пытки, как будто этого нет. Повестка дня такая была, что нужно бороться с коррупцией, коррупцией Путина, они такие-сякие. Оказалось, что если можно убивать украинцев, то так же можно вести себя и с россиянами в том числе», – сказал пропагандист.

«Сейчас все более или менее политические движения, типа незарегистрированного штаба Навального, это всё уничтожено. Если раньше мы видели какие-то уличные акции, ещё что-то, то сейчас всё зачищено вообще», – добавил Цимбалюк.

Напомним, ранее беглый российский либеральный пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев пугал бывших подельников, «забывших о вторжении РФ в Украину», бомбёжками, расстрелами и штрафбатами.