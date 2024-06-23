Перестрелка в Абхазии и теракт в Дагестане: Наблюдатели связали это воедино с обстрелом Севастополя

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Вслед за ракетным ударом по пляжу Учкуевка в Севастополе ещё две трагедии произошли к исходу воскресенья. Первая – атака террористов в Дагестане на православные храмы и мечеть, в ходе которой убит 66-летний священник Николай Котельников (ваххабиты перерезали ему горло), а также застрелено несколько сотрудников полиции. Поступает информация о захвате десятков заложников в здании церкви.

Второе ЧП – перестрелка на пограничном переходе РФ с Абхазией, где убит один человек и ранено еще двое. Некоторые наблюдатели связали все три случая воедино, полагая, что это – элементы гибридной атаки на Россию.

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«Если кто не понял, теперь раскрывается замысел целиком. Террористический удар по Севастополю, по пляжу кассетами, одновременно в Махачкале и Дербенте, и вроде бы (ещё не подтвержденная информация, может просто разборки, совпадение просто) стрельба возле погранперехода в Абхазии. Младенцу очевидно, что это скоординированная операция, как руками ВСУ, так и спящих террористов. Причём ещё и с целью раскачать межконфессиональный конфликт, и одновременно всё это в главных туристических регионах страны», – пишет Алексей Васильев, автор канала «Русский инженер».

В совпадения не верит и сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Слишком много совпадений в один день… Режиссер у всех этих кровавых действий , разразившихся в День Святой Троицы, думается, один… Мы должны, нет! Обязаны дать по зубам этим негодяям в центрах принятия решений!» – пишет Ковитиди.

Политолог Сергей Марков выдвигает версию:

«Убийство православного священника в церкви в большой праздник Троицы показывает, что важнейшая цель теракта в Дагестане – разжечь конфликт между православными и мусульманами в России… И так все дальше по спирали насилия, – взорвать Кавказ, волны терактов в крупных городах России. Таков, судя по всему, их план».

Депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев конкретизировал: за терактом в республике стоят спецслужбы НАТО и Украины:

«На фоне успехов наших войск в зоне СВО, это попытка раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Безусловно, это теракт под прикрытием псевдорелигиозных лозунгов».

Неожиданно украинский след событий в Дагестане резко отверг сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО. А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем – бревна не разглядим. А пора бы».

Рогозина поддерживает политолог Сергей Старовойтов.

«К Рогозину можно относиться по-разному, но сейчас он первый, кто не побоялся обвинить в политических спекуляциях сторонников утешительных шаблонов про роль Украины и западных разведок. Не надо путать: Украина сегодня убила мирных людей в Севастополе, а в Ростовском СИЗО и Дагестане – доморощенные террористы. И фактически проигнорировав нападение на аэропорт, спустив его на тормозах, региональные власти Дагестана ничему не научились сами и не задали урок местным экстремистам. На этой почве безнаказанности проросли сегодняшние события. Нам надо понять одно: если обманывать себя – всегда выходит дороже», – считает политолог.

Военкор Семен Пегов также настаивает, что события в Абхазии и Дагестане не связаны.

«События в Абхазии на данный момент по моим данным не связаны с терактами в Дагестане. Это важно. В Абхазии своя движуха, там разборки – тема не геополитическая».

Участник СВО с позывным «Тринадцатый» Егор Гузенко полагает, что все трагические события воскресного дня должны побудить власти к решительным мерам.

«Закрытие всех увеселительных заведений, массовых сборищ, развлекательных программ, отмена курортных сезонов, смена уличной рекламы на военную агитацию, и чтобы с каждого утюга говорили о том, что мы сегодня отстаиваем своё право на существование, как страны и как народа. Иначе такие террористические акты уже становятся страшной закономерностью», – замечает Гузенко.