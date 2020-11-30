Переведут ли математику на украинские цифры?

30.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинские чиновники отметились очередной скандальной инициативой, предложив украинизировать язык жестов, используемый глухонемыми.

Об этом, в частности заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«К сожалению, сегодня большинство педагогических и социальных работников на недостаточном уровне владеют украинским языком жестов. Поэтому развитие украинского языка жестов, создание доступной языковой среды для лиц с нарушениями слуха в учебном процессе, полное обеспечение современными учебно-методическими, дидактическими материалами, как это определено действующим законодательством, достойная оплата труда в педагогической и социальной сферах — среди приоритетов, которые должны быть определены управленцами в сфере образования и социальной политики», – написал Креминь в своем блоге.

Эта инициатива не осталась без внимания СМИ.

«Страна глухих» будет объясняться по-украински или же станет молчать. Но тоже по-украински. Позаботятся ли об этом укрожестомовные патрули или контроль потребуется наладить другим образом, шпрехенфюрер Украины не рассказал. Но налицо новый фронт, где Украина сможет одержать сокрушительную перемогу. В первую очередь, конечно же, над собой.

После чего останется только перевести на украинские цифры математику для фиксирования окончательной победы. Над здравым смыслом. Потому что попробуй докажи, что тот же немой молчит на украинской державной мове, а не на клятом москальском языке», – пишет газета.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Креминь предложил ввести систему доносов на тех, кто не использует украинский язык.