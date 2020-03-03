Перевёртыш Эрдоган ещё проявит все свои подлые качества – эксперт

03.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Турецкий президент Реджеп Эрдоган с легкостью превращает вчерашних друзей во врагов и никогда не признает себя виноватым.

Об этом «Радио Спутник» рассказал директор Института политических и социальных исследований Черноморско-каспийского региона Виктор Надеин-Раевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Эрдоган – ред.) всегда рисковал, это рисковый товарищ, – рассказал эксперт. – И труднопредсказуемый. Не зная на какой платформе основываются его мысли и идеи, трудно предположить куда он движется. Был друг Башар Асад, семьями вместе отдыхали, потом раз – переворот на 180 градусов! Дружили с Россией и раз – сбили самолет!».

Впрочем, по мнению директора Института политических и социальных исследований Черноморско-каспийского региона, у турецкого президента была мотивация для коварного убийства российского летчика.

«Мы уничтожили огромное количество грузовиков, цистерн с ворованной сирийской нефтью, которая в порту Джейхан… она смешивалась с легкой нефтью, получаемой из Азербайджана, и покупали ее все, включая Израиль, – заявил Виктор Надеин-Раевский. – Тысячу двести разбитых машин. Это был эффективный удар, после которого обрезали финансовые возможности ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации – ред.)».

При этом эксперт отметил, что турецкий лидер не принес извинения России, так как всегда готовится отыграть назад.

«Эрдоган извинился специфически, – сказал востоковед. – Перед семьей сбитого летчика, как положено, выразил сострадание, по-человечески. Все красиво сделал. Но разве он перед Путиным извинялся? Или перед Россией? Нет. Он сделал так, чтобы всегда можно было отыграть назад».

Ранее меджлисовский пропагандист высказал уверенность в том, что Россия может обрушить экономику Турции, если Эрдоган откажется идти на уступки по Сирии.