«Так хочечь, Эрдоган?»: ФСБ и налоговая быстро обрушат экономику Турции

03.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия может обрушить экономику Турции в случае, если президент этой страны Реджеп Эрдоган откажется идти на уступки по Сирии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из руководителей меджлисовского телеканала ATR пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, в России работает большое количество предприятий и иного бизнеса турецких граждан – все это будет остановлено, если Эрдоган пойдет на обострение.

«Теперь перейдем к экономической части вопроса, даже не к военной. Где, в какой стране турецкий бизнес делает огромные, если не самые большие деньги? Страна называется Российская Федерация.

Каким образом Путин может объяснить Эрдогану, что будет с активами турецких бизнесменов прямым текстом? Он уже делал это с Арменией, когда тогдашнему премьеру Саргсяну, который пытался договориться с тогдашним президентом Турции Абдуллахом Гюлем, было сказано – «Ни одного предприятия не останется, ни одной фирмы, весь бизнес армян в России будет уничтожен».

Здесь будет сказано то же самое: «Хочешь со мной конфликта, хочешь идти в НАТО, отказываться от С-400, тогда отказывайся и от всех этих «потоков», все пересмотрим отношения. Так хочешь, да, Эрдоган, тогда имей в виду, что никакого турецкого бизнеса в обозримое время».

ФСБ работает быстро, налоговая служба – быстро. Это не Украина, где российский бизнес до сих пор работает… Путин скажет просто: «Всех пущу по миру».

Там куча всяких бизнесов принадлежит турецким гражданам, это сотни тысяч людей только прямых бенефициаров.

Эрдоган десять раз подумает, кто для него опаснее во внутренней политике – эти люди, патриоты, которые говорят: «надо воевать, Россия – враг» и так далее, понимая, кто воюет с ними в Сирии. Или те люди, которые будут говорить: «Вы чего, ребята, мы же обрушим экономику». А там с экономикой и так в Турции хуже стало, чем раньше», – заявил Муждабаев.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что в случае, если Турция решит закрыть проход для российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, Россия «обнулит» ее экономику.