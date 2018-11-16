Перевод стрелок часов объявлен препятствием для вступления Украины в ЕС

17.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Киевский городской совет направит в Кабинет министров просьбу изучить вопрос о возможности отказа от переходов на зимнее или летнее время ради высокой цели – евроинтеграции Украины.

С соответствующей инициативой в ходе пленарного заседания Киевского городского совета выступил депутат Александр Пабат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свое обращение он мотивировал тем, что Украина сможет, таким образом, сблизиться с Европой, где рассматривается аналогичный вопрос.

«Мы идем в Европейский союз, в Европу, поэтому я бы хотел, чтобы мы де-факто и де-юре стояли на европейских позициях и не подражали нашим соседям с Востока, а четко учились тому, как это делают в Европе.

Мы в свое время в сентября 2011 года решили отказаться от перехода и в октябре решили отменить отказ от перехода. Ответственное лицо у нас Министерство экономического развития, которое пишет, что никаких исследований или изучений этого вопроса не происходило, и в этом нет необходимости.

Теперь мы видим, как это происходит в Европе, где на электронном референдуме 80% опрошенных сказали, что этот вопрос их волнует. После этого было проведено всестороннее обсуждение этого вопроса экономистами, психологами, специалистами по охране труда, и они признали, что переход на летнее или зимнее время, то есть его изменение, не соответствует сегодняшним реалиям жизни.

Поэтому я предлагаю поручить Кабинету министров изучить данный вопрос, чтобы наша страна Украина была европейской не только исторически, но и по принципу «modus operandi», то есть момента нашей деятельности, тем более в таком важном вопросе, как перевод времени», – сказал депутат.

Соответствующее решение было поддержано большинством – 62 из 87 городских депутатов высказались «За».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление экс-министра обороны Анатолия Гриценко о том, что движение Украины в НАТО и ЕС – вранье государственной пропаганды, на самом деле бывшая советская республика скатывается к уровню Африку образца 1960-х годов.