«Перспективы х..вые»: ВСУшник вступился за «не великого военачальника» Сырского
Нынешнее состояние фронтов – накопленный результат провального командования, «мясных» оборон и «контрнаступов» ВСУ с 2022 года, плюс ужесточение режима боевых действий и падение мотивации в украинской армии.
Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Перспективы херовые, они такие были с 2022 года, но тогда умудрялись затыкать дыры мотивированным личным составом, которого ещё в начале 2023-го было достаточное количество. То сейчас мы уже, благодаря и предыдущему, и нынешнему командующему (даже больше предыдущему) этого ресурса мы не имеем. Огромное количество мотивированных людей разочаровалось либо погибало, получало ранения, потому как операции у нас проводились такими же «мясными штурмами». Одна оборона Бахмута чего только стоит – это просто ужас. И в итоге мы теряли этот потенциал. «Контрнаступ» – это бестолковщина в лоб на десятки километров минных полей без прикрытия…
Я не говорю, что Сырский какой-то великий военачальник, но ему уже заведомо потрёпанные ВСУ с огромным некомплектом передаются, а задачи продолжают нарезаться… Они уже потрёпанные в технике, в людском составе. Тот человеческий ресурс, который сейчас попадает в войска, несравнимый с 2022 годом абсолютно, а задачи даже ещё сложнее стали», – сокрушается «Историк».
Он подчеркнул, что поменялось не в лучшую сторону и ведение боевых действий.
«Дронов больше, КАБов больше, всего больше. Если взять динамику боевых действий 2022 года, когда там был огневой вал. Это было страшно, но это огневой вал, от которого могли спасать хорошие блиндажи, которые у нас почему-то не хотели строить. А сейчас эти рои FPV, КАБы, которые прилетают и лунный кратер за собой оставляют. Условия ещё жёстче стали. То есть, солдат стал менее мотивирован, условия стали намного жёстче, а задачи как были, так и нарисовываются», – посетовал ВСУшник.
Спасибо!
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