Нынешнее состояние фронтов – накопленный результат провального командования, «мясных» оборон и «контрнаступов» ВСУ с 2022 года, плюс ужесточение режима боевых действий и падение мотивации в украинской армии.

Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перспективы херовые, они такие были с 2022 года, но тогда умудрялись затыкать дыры мотивированным личным составом, которого ещё в начале 2023-го было достаточное количество. То сейчас мы уже, благодаря и предыдущему, и нынешнему командующему (даже больше предыдущему) этого ресурса мы не имеем. Огромное количество мотивированных людей разочаровалось либо погибало, получало ранения, потому как операции у нас проводились такими же «мясными штурмами». Одна оборона Бахмута чего только стоит – это просто ужас. И в итоге мы теряли этот потенциал. «Контрнаступ» – это бестолковщина в лоб на десятки километров минных полей без прикрытия…

Я не говорю, что Сырский какой-то великий военачальник, но ему уже заведомо потрёпанные ВСУ с огромным некомплектом передаются, а задачи продолжают нарезаться… Они уже потрёпанные в технике, в людском составе. Тот человеческий ресурс, который сейчас попадает в войска, несравнимый с 2022 годом абсолютно, а задачи даже ещё сложнее стали», – сокрушается «Историк».