Первые итоги работы модератора на форуме «ПолитНавигатора»

15.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Неделю назад, на православное Рождество, редакция «ПолитНавигатора» привлекла к работе на форуме модератора с целью борьбы с засильем украинских троллей в обсуждении опубликованных материалов. Об этом мы сообщали во время новогодних праздников, сегодня же – подводим первые итоги.

«В период с 7 по 1З января была проведена серьёзная работа по наведению порядка на форуме. Напомню, что при обсуждениях никому не запрещено выражение альтернативного, отличного от основной политической линии «ПН», мнения. Но есть пределы, которые недопустимо на форуме «ПН» переступать. Поэтому пришлось удалить более сотни постов и отправить в бан порядка 15-ти юзеров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

О чём именно речь.

Это, безусловно, навязчивый спам рекламщиков, который удаляется сразу и без предупреждения, а также банится IP-источник спама.

Поясню, что не только «вручную», но и автоматически удаляются «испражнения» ботов из сопредельного государства, которые работали тут явно по методичкам «Минстэця». Основные формулировки из этих методичек известны, и система «Spam Shield» теперь их распознаёт. А то, что она ещё не знает, удаляется вручную, при этом система «Spam Shield» продолжает «обучаться» обновлению информации эти методичек. Такие посты отличались не только ложью в адрес России, но содержали неприкрытые оскорбления в адрес нашей державы, унижением крымчан и брань», – рассказывает модератор.

После начала модерации от многих юзеров поступили благодарности как на почту «ПН», так и отзывы на форуме.

По вопросам разбана (а случаи ошибочного бана действительно бывают, в том числе из-за перестраховки автоматической системы «Spam Shield»), на почту [email protected] обратилось 11 человек. Со всех таких аккаунтов бан оперативно снят.

Напомним, что модератор пока что следит за форумом на волонтерских началах. Чтобы строгое соблюдение порядка соблюдалось и впредь, просьба к читателям поддержать работу модератора:

Карта «Сбербанка России»: 5469380053262415

Кошелёк WebMoney: R521060319296