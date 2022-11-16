Первые лица Польши пока не комментируют инцидент с ракетами

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Новости Украины

После заседания Комитета правительства по вопросам национальной безопасности и обороны, посвящённого инциденту с падением ракет на границе с Украиной, состоялся брифинг главы Бюро национальной безопасности Польши и пресс-секретаря польского правительства. Премьер и президент Польши ситуацию пока не комментировали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что на территории Грубешевского уезда Польши (местность на границе с Украиной – прим. ПН) «произошёл взрыв, вследствие которого погибли два гражданина Польши».

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«На месте происшествия работают соответствующие службы, которые выясняют ситуацию. Хотел проинформировать, что предприняты необходимые меры, предусмотренные в подобных случаях, в частности, принято решение о повышении уровня боеготовности отдельных подразделений – как армейских, так и других служб» – сказал Мюллер.

В свою очередь, глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера сообщил, что на заседании Комитета правительства по вопросам национальной безопасности и обороны обсуждалась возможность активации статьи 4 Североатлантического договора.

«Мы пересматриваем обоснование использования 4-й статьи НАТО, т.е. консультации со всеми членами Альянса относительно соответствующего ответа. Мы находимся в очень интенсивном контакте с ключевыми союзниками, ожидаем переговоров с американской стороной», – сказал Севера.

Чиновник подчеркнул, что «каждое общение требует большой осторожности, поэтому мы ограничиваемся той информацией, которую я вам даю».

Кроме того, Севера сообщил, что он несколько раз общался с советником президента США по национальной безопасности Джеком Салливаном, а президент Польши Анджей Дуда провел беседу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Позже это подтвердил и сам Столтенберг в своём Twitter.

При этом ни сам президент Польши, ни его пресс-служба ситуацию пока не комментировали. Также нет комментариев со стороны премьер-министра Матеуша Моравецкого или министра обороны Мариуша Блащака. Это может свидетельствовать как о том, что упавшие в Польше ракеты выпущены из украинских систем ПВО, так и об отсутствии окончательной позиции Вашингтона, которая является определяющей для Варшавы.

Напомним, статья 4 Договора о создании НАТО предусматривает, что договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, независимость или безопасность какой-либо из сторон окажутся под угрозой.

Позже стало известно, что состоялся также разговор Анджея Дуды с Джо Байденом. Кроме того, Дуда принял решение созвать Совет национальной безопасности 16 ноября в 12:00.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по информации польских СМИ, две ракеты упали в Польше на границе с Украиной, после чего премьер страны созвал экстренные заседания комитета правительства по национальной безопасности и вопросам обороны.