Русский «Калибр» или украинская С-300? НАТО обещает Польше вступиться за уничтоженную вместе с крестьянами зерносушилку

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Новости Украины

Две ракеты упали в Польше на границе с Украиной. Премьер Польши созвал экстренные заседания комитета правительства по национальной безопасности и вопросам обороны, а также всего правительства.

Об этом сообщают польские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналисты сообщили, что «две российские ракеты» упали около города Грубешув в Люблинском воеводстве Польши, что на границе с Украиной, при этом погибли два гражданина Польши.

Польские ВВС подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский, на место прибыли представители армии и прокуратура. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, который продолжается в данный момент. После него состоится экстренное заседание правительства в полном составе.

Позже пожарная служба Польши сообщила о гибели двух человек при взрыве на зерносушилке в Пшеводуве недалеко от границы с Украиной, но без какого-либо объяснения причин происшествия. Пресс-секретарь местного подразделения пожарной службы Марчин Лебедович заявил в комментарии Radio Lublin, что «причины этого происшествия на данный момент неизвестны». При этом появились сообщения, что обломки ракеты упавшей в Польше принадлежат не российской, а украинской ракете – из комплекса ПВО С-300.

Пока что польские власти официально не выдвинули обвинений в адрес России.

«В связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Моравецкий по согласованию с президентом Дудой распорядился созвать встречу Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Информация, которая будет представлена на комитете, будет позже, если это будет возможно, в максимальной степени доведена до сведения общественности», – заявил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер, и призвал не публиковать неподтвержденную информацию.

В Пентагоне при этом заявили о «готовности и решимости защищать каждый дюйм территории НАТО», но призвали воздержаться от скоропалительных выводов. Белый дом сообщил, что пока не может подтвердить сообщения, поступающие из Польши, по поводу инцидента с падением ракет.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что сообщения польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», – сообщили в оборонном ведомстве России.

осколок С-300 на месте инцидента

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша намерена подготовить отчет о потерях, которые будто бы причинил СССР этой стране в период Второй Мировой войны, и потребовать от России возмещения ущерба за них.