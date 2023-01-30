Первые немецкие танки могут поступить на Украину в апреле – генерал СБУ

Анатолий Лапин.  
30.01.2023 15:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина может получить первые танки «Леопард» уже в апреле – экипажи ВСУ уже проходят обучение в Польше.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может получить первые танки «Леопард» уже в апреле – экипажи ВСУ уже проходят...

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При этом, главной проблемой для Украины Ягун назвал отсутствие ремонтных баз, которые необходимы для восстановления танков.

«Не раньше апреля месяца. Да, это чрезвычайно быстро, потому что мы имеем определенные продвижения в подготовке наших подразделений в Польше. И в Польше есть возможность уже передать часть танков, которые используются для подготовки наших бойцов», – сказал генерал СБУ.

Он говорит, что есть страны, которые могут буквально через месяц поставить Украине эти танки.

«Это, в первую очередь, Испания, часть танков из Германии, потому что Германия имеет учебное подразделение, там 19 танков. Я не знаю, все ли они 19 танков могут отдать или они часть отдадут, как говорили, 14 из этого учебного подразделения, но это танки, которые на ходу, их не нужно расконсервировать…

Нужно понимать, что передача танков и даже подготовка экипажа – это еще не основное. Основное – это наличие ремонтной базы, где эти танки можно быстро отремонтировать и поставить назад на поле боя. Эти ремонтные базы должны быть или где-то на линии фронта, а основные где-то, наверное, в Польше», – заявил Ягун.

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