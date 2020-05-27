Первый корабль-музей появится в Севастополе ко Дню ВМФ

27.05.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота России переведут в статус музея ко Дню ВМФ, который празднуется в последнее воскресенье июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сейчас корабль проходит подготовительные работы, а правительство Севастополя определяет место его будущей стоянки.

«В настоящее время на Черноморском флоте завершается процедура закрытия лицевых счетов корабля. Параллельно с этим в правительстве города происходит утверждение места стоянки будущего корабля-музея для посещения жителями и гостями Севастополя. В ближайшее время при поддержке ветеранов флота сотрудники парка «Патриот» проведут музеефикацию «Сметливого», после чего корабль будет отправлен в док филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звёздочка» для конвертации. С завершением доковых работ корабль выйдет из завода и в преддверии Дня ВМФ будет передан военно-патриотическому парку с последующей постановкой его на запланированное место стоянки уже в качестве музея», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее существовали планы о превращении в музей большой противолодочный корабль «Керчь», однако, по словам капитана первого ранга в отставке Сергея Горбачева, эта идея появилась слишком поздно, когда решение об утилизации бывшего флагмана ЧФ, пострадавшего из-за пожара, уже было принято.

Также директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений, капитан 1-го ранга Юрий Тарариев в одном из эфиров сообщил, что украинская подводная лодка «Запорожье», оставшаяся в Крыму после 2014 года, может стать экспонатом в знаменитом музее «Холодной войны» в Балаклаве. Также не исключено, что музеем станет еще одна подлодка 641-го проекта, более крупная по размерам.

Интересно, что на Черноморском флоте продолжает нести службу старейший в мире военный корабль, спасательное судно «Коммуна», построенное в 1915-м году.