Первый потерянный F-16 спровоцировал политическую грызню в Киеве

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Если докажут, что F-16 сбил ЗРК «Пэтриот», как ранее обнародовала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, «трагедии вселенского масштаба» не будет – жалко лишь за пилота и бездарно подмоченную репутацию.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могло случиться то, что опубликовала Безуглая? Да, без сомнения, могло. Война есть война, и, к сожалению, бывает всякое. Между прочим, почти год идёт война в Израиле, и неделю назад они признали, что приблизительно до 20% боевых потерь воинов израильской армии – это результат «friendly fire», дружеского огня. …Но вопрос, откуда об этом стало известно Безуглой? Кто непосредственно виноват в утечке такой информации. И второй вопрос: а у тебя вообще внутри твоей макитры хоть капля здравого смысла есть? Или всё исключительно в «Фейсбук» [запрещён в РФ] пошло? Даже ребёнку понятно, что пост Безуглой миллион раз будет использован российскими пропагандистами, в том числе, и в разных европейских филиалах. Это сделает нам медвежью услугу. Если бы это было сообщение официальной власти, к этому бы отнеслись с абсолютным пониманием, потому что все профессиональные военные разбираются в вопросах дружеского огня. Но когда это делает персона с довольно-таки определённой репутацией, возникают три знака вопроса. Совершенно согласен с идеей Юрия Игната относительно того, что этим вопросом должна заинтересоваться СБУ. В первую очередь, речь об утечке информации», – возмущался Тука.

«Я не думаю, что из этого нужно делать трагедию вселенского масштаба. Действительно, если это произошло, это очень досадный случай. И если откровенно сравнивать машину и пилота, можно 20 машин отдать за одного нашего пилота подобного. Как бы цинично ни звучало, это очень штучный товар в украинских вооружённых силах – пилоты, которые прошли обучение, их всего сейчас там около двух-трёх десятков», – добавил бывший чиновник.