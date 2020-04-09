Первый самолет с российской помощью прибыл в Республику Сербскую

09.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Российская помощь сербскому энтитету Боснии и Герцеговины стала ответом на просьбу лидера боснийских сербов Милорада Додика к президенту России Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову – помочь Республике Сербской в борьбе с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российский транспортный самолет ИЛ-76 с ценным грузом для РС в аэропорту столицы сербского энтитета Баня-Луке встречали сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, президент РС Желька Цвиянович, премьер-министр Радован Вишкович и посол РФ в БиГ Петр Иванцов.

«Россия также сталкивается с проблемой коронавируса, поэтому я вдвойне благодарен ей за эту всестороннюю помощь, – прокомментировал событие Милорад Додик. – Хочу отметить, что там, где российские специалисты дезинфицируют пространство, коронавируса не бывает. Поэтому российская помощь нашим больницам крайне важна».

Милорад Додик также передал личную благодарность президенту России Владимиру Путину, главе российского МИД Сергею Лаврову и послу РФ в БиГ Петру Иванцову. При этом он сделал акцент на том, что если в Федерации БиГ возникнет потребность в аналогичной помощи со стороны России, он готов выступить посредником.

«Очень важно отметить, что после разговора Додика с Лавровым помощь была отправлена в Республику Сербскую довольно быстро, – подчеркнула президент РС Желька Цвиянович. – Что лишний раз подтверждает наши хорошие взаимоотношения и взаимопонимание».

Ожидается, что в ближайшее время в РС прибудут еще два борта из России, которые доставят туда пять единиц военной спецтехники и 24 специалиста министерства обороны РФ, которые будут располагаться на территории Клинического центра университета Баня-Луки.

«Прибывает команда медицинских специалистов, которые будут консультировать коллег из РС по вопросам лечения людей, – уточнил предназначение российского груза посол Петр Иванцов. – И прибывает специальная техника, которая позволяет дезинфицировать пространство зданий, улиц и других объектов».

«Это значительная помощь для нашего сектора здравоохранения, – в свою очередь отметил премьер-министр Радован Вишкович. – Российские эксперты пришли на помощь нашим врачам, которые героически борются с пандемией уже более месяца. В борьбе с вирусом дезинфекция общественных мест имеет большое значение. К нам пришли лучшие специалисты мира с лучшим дезинфекционным оборудованием и расходными материалами, и мы будем стремиться продезинфицировать все наши крупные города».

По словам Вишковича, российские специалисты приступят к дезинфекции уже завтра, начав с университетского клинического центра, студенческого центра «Никола Тесла», а после «будут двигаться дальше».