Первый украинский журналист испытывает российскую вакцину от Covid-19: Началась вторая фаза эксперимента

29.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

Репортёр и блогер Сергей Рулёв, аккредитованный при МИД РФ от украинской газеты «Славянские новости», продолжает эксперимент по участию в тестировании российской вакцины от коронавируса – вчера начался второй этап испытаний.

Спустя три недели после первого укола врачи обследовали Рулёва. «По всем терапевтическим исследованиям здоровье пациента нормальное, годен, как говорится, в строевой», – рассказал журналист о выводе медиков.

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Заведующая поликлиники в Замоскворечье Галина Расулова напомнила, что участие граждан в эксперименте происходит бесплатно, на добровольной основе, на основании полиса ОМС и обязательного прикрепления к новой районной поликлинике.

«Сам процесс вакцинации состоит из двух уколов с промежутком в три недели. Каждое посещение поликлиники на Малой Якиманке занимает у каждого добровольца около двух часов. Это время уходит на предварительное медицинское обследование пациента, куда входит и замер температуры тела, и замер артериального давления, прослушивание лёгких и сердца, – всё это выполняет врач, а саму вакцинацию-укол выполняет профессиональная медсестра. До проведения самой официальной вакцинации необходимо пройти медосмотр, сдать несколько анализов крови на COVID-19 и биологического материала. То есть, чтобы вы поняли, к эксперименту допускаются исключительно здоровые граждане», – рассказал Рулёв.

Практически ни у кого из добровольцев, которые прошли вакцинацию не обнаружены какие либо негативные последствия или ухудшения состояния здоровья. Вакцины хватает на всех желающих москвичей и даже для гостей столицы.

Ранее Украина отказалась закупать и использовать российскую вакцину, ссылаясь на то, что не примет помощь от «страны-агрессора». Однако наблюдатели полагают, что Киев будет просто перекупать вакцину в европейских странах, но по цене втрое дороже предлагаемой Россией (как и газ).