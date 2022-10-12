Пески запорожского Приазовья не хуже «золотых пляжей» Евпатории

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Туристический кластер «Азовское побережье» станет основой курортной отрасли Запорожской области.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил и.о. министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев.

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«Речь идёт о наших пляжах от Бердянска до Кирилловки – они не уступают Чёрному морю, – уверен Исякаев. – Я три года отработал в Евпатории, думал, что лучше наших пляжей нет, оказалось, что есть. Уже есть разработанная программа, проект указа по созданию туристического кластера «Азовское побережье». Руководство мне поставило задачу сделать его одним из лучших курортов. Я приехал за опытом регионов, за кадрами. Проблема именно в профессиональных кадрах туристической отрасли, не просто в людях. Запорожский регион славится сельским хозяйством, специалистов с опытом работы в туризме сейчас нет, хотя количество отдыхающих и объектов большое. Например, в Бердянске есть отель на 1200 мест с высоким уровнем обслуживания. И речь идет не только о развитии побережья – создание информационных центров, заповедники «Хортица», «Каменная могила», событийный туризм, все в комплексе, все будет в программе над которой мы сейчас работаем».

По словам и.о.министра курортов Запорожской области, помимо спроса на отдых в Крыму и жителей Приазовья есть потребность воочию убедиться в преображении полуострова за последние 8 лет, поскольку украинская пропаганда уверяла в бедственном положении экономики и гражданской инфраструктуры региона после вхождения в состав РФ.

«Планируется соглашение в сфере туризма между Запорожской областью и Республикой Крым,- добавил Исякаев. – Это самый близкий регион. И наши туристы, наши жители готовы ехать, соскучились за Крымом. Они должны своими глазами увидеть, как он изменился. Их сюда привезти – моя задача, чтобы люди поверили, что здесь наш руководитель, наша команда вложили деньги, внимание, и Крым в безопасности. Тогда жители будут нам помогать во всем».

Представитель правительства Запорожской области добавил, что сейчас в регионе идет перерегистрация юридических лиц по российскому законодательству. Учитывая опыт Крыма, процедура максимально упрощена. Есть предложения от регионов РФ по инвестиционным проектам в туристической отрасли.