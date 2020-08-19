19.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Нормандский формат, Политика, Россия, Украина
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Песков не знает, состоится ли встреча в «нормандском формате»  


Окончательная дата встречи глав государств в «нормандском формате» пока неизвестна, но подготовка к такой встрече велась. Повесткой дня на ней будет реализация уже достигнутых договорённостей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне нужно уточнить, я не знаю, договорились по окончательной дате или нет. Но знаю, что подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись. Повестка дня здесь может быть достаточно предсказуемая – это реализация ранее достигнутых договорённостей. Все эти договорённости абсолютно транспарентны и хорошо известны», – сказал он.

Напомним, накануне новый представитель украинской стороны на переговорах по Донбассу в Минске Леонид Кравчук заявил, что Киев не собирается выполнять свои обязательства по достижению мира в Донбассе.

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