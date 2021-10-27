Песков: Опасения по поводу сделки Эрдогана и Зеленского подтвердились

27.10.2021 12:45 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Дестабилизация обстановки на Донбассе, происходящая после получения извне ВСУ какого-либо вооружения, стала закономерностью.

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник при этом вновь назвал ЛДНР «районом Украины».

«У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией. Но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации на линии соприкосновении.

Мы видим, что, как только вооружение попадают в руки военных, они потенциально могут применяться в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации. Это не способствует урегулированию этой внутриукраинской проблемы», – сказал Песков.

Напомним, накануне ВСУ в Донбассе применили на поражение турецкие «Байрактары» по позиции ДНР.