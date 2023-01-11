Песков уклонился от критики Турции за поставки смертельного оружия Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Москва сомневается в достоверности сообщений о поставках на Украину кассетных боеприпасов.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Анкара является важным партнером Москвы, но при этом не отказывается от сотрудничества и с Киевом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Трудно говорить о достоверности таких сообщений, вы знаете, что фейков больше, чем правдивых сообщений. Безусловно, мы это внимательно отслеживаем – и поставки «Байрактаров» на Украину из Турции, и боеприпасов к «Байрактарам», и так далее. Но Турция имеет свои обязательства как член НАТО, свои двусторонние отношения, но одновременно нас с Турцией объединяют весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, взаимопонимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы».

Тем не менее, находящаяся сегодня в Анкаре российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала Турцию отказаться от поставок оружия на Украину.

По мнению главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, России пора увязывать свое экономическое сотрудничество с Турцией и поставки этой стране вооружения на Украину.

«Это вопрос к эффективности деятельности соответствующих российских структур, которые выстраивают взаимоотношения с Турцией, в том числе в области экономики. Очевидно, что необходимо увязывать определенные экономические проекты с Турцией с достижением тех или иных договоренностей, пусть негласного плана, которые бы исключали поставки любых турецких вооружений на Украину», – сказал Коротченко.

При этом, политолог Сергей Марков считает, что сделать это маловероятно.

«Я думаю, мы можем заявить, что это абсолютно недопустимо, но нам трудно конфликтовать с Турцией, поскольку именно Турция на сегодняшний день является главной дорогой, через которую российский бизнес обходит антироссийские санкции. Даже не только бизнес – рядовые граждане, когда им нужно куда-то летать, летят через Стамбул», – говорит Марков.