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05.03.2019
 
Политика, Политические репрессии, СБУ, Украина
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«Петушня быкует» – В Киеве начались предвыборные репрессии

Служба безопасности Украины устроила обыск в квартире киевского журналиста и политического аналитика Владимира Скачко, неоднократно критически высказывавшегося в адрес постмайдановского режима.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады, председатель партии «Союз левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, сволочи. Испортили таки День Рождения. У Володи Скачко СБУ проводит обыск. Шьют государственную измену. Обвинение стандартное. Главная же его вина состоит в том, что он честный человек. Постмайданное современное украинское общество боится таких, как Владимир Скачко. Он очень талантливый журналист и его публикации действуют на возбудителей евро-натовского заболевания, как антибиотик на спирохету, уничтожая заразу и излечивая общественный организм. Видать бактерии решили взяться за него всерьез», – написал Волга.

Произошедшее прокомментировал также украинский журналист Руслан Коцаба.

«Срочная ужасная новость в стилистике «НКВД, 1937-й год»! Сейчас начался обыск на квартире моего друга и коллеги, заслуженного журналиста Украины, Владимира Скачко… Петушня Педро Мальдивского быкует… И это не просто истерика презика – это агония руководителя укрсучвласти! Володя, держись! Им еще недолго осталось быковать!», – заявил он в Facebook.

«Вот и к моему старому другу Владимиру Скачко пришли с обыском. Чем ближе «выборы» на Украине, тем сильнее будут закручивать гайки», – отметил также историк и политолог Владимир Корнилов.

Напомним, накануне Владимир Скачко заявлял, что теракт в Донецке – не что иное, как попытка действующего украинского президента Петра Порошенко дестабилизировать ситуацию в ЛДНР накануне выборов президента Украины.

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