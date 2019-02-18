18.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Теракт в Донецке – не что иное, как попытка действующего украинского президента Петра Порошенко дестабилизировать ситуацию в ЛДНР накануне выборов президента Украины.

Об этом в студии телеканала «Россия 1» заявил московский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мое мнение, что эти теракты были сделаны по приказу Петра Порошенко с целью формирования такого военного противостояния для возможного варианта срыва выборов. Известно, что рейтинг Порошенко на сегодня где-то на третьем месте, с большой вероятность он может не попасть даже во второй тур выборов. У него есть ресурс для фальсификаций, и им не хватает даже этого ресурса, учитывая практически всеобщую ненависть к Порошенко большинства населения.

И поэтому он перешел к запасному сценарию – срыв выборов путем военного конфликта. Вторая вещь … я об этом много раз говорил: на Украине нет правительства в обычном смысле этого слова. Это группа военных преступников, иностранных агентов, которые реализуют политику государственного терроризма. Я лично считаю, что нам нужно созывать Совет безопасности и ставить вопрос о государственном терроризме этого режима», – заявил Марков.

В свою очередь, киевский журналист Владимир Скачко добавил, что на теракт в Донецке повлияло три фактора, которые играют важную роль в современной политике действующего президента Украины Петра Порошенко.

«Тут есть, как минимум, три измерения. Внешний – это всегда киевский режим. Как только начинались антироссийские санкции или обвинения России в чем-то, Украина всегда выступала и говорила, что они же борются, и мы должны бороться. А есть внутреннее измерение – это Порошенко проигрывает выборы, и ему так или иначе нужно показывать, что он главный защитник. «Армия, язык, вера» – армия здесь выходит на первое место и именно такими возможными действиями.

И третий момент: он, конечно же, боится. Третий психологический – это подтверждение того, что: «Я вам сказал, что ваши дети будут сидеть в подвалах, а вы тут показываете, что у вас жизнь налаживается, погода хорошая и дети гуляют». Конечно же, это подтверждение того, что нужно вводить миротворческую миссию, которая должна иметь гражданские, военные, полицейские функции. То есть за украинскую армию очистить этот регион от людей и вернуть территорию, но без людей», – резюмировал Скачко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о взрывах в Донецке, которые произошли неподалеку от правительственных зданий и гостиницы «Парк ИНН», где проживают наблюдатели СММ ОБСЕ.