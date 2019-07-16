Певец Майдана обматерил белорусских «свядомых» журналистов

16.07.2019, Москва, Елена Острякова

Бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок, бежавший на Украину, обматерил «независимых белорусских журналистов» во время концерта Киеве.

«Пошли они на ***, независимые вы наши. Где хочу, там и пою. Они сейчас это спрашивают? Независимые все на ***, я только с зависимыми разговариваю. Я зависим от алкоголя и наркотиков. Кто независимый, значит, они жизни не знают. Ребята, что за ерунда такая, я сейчас поссорюсь со всеми, хотя я с ними и не мирился», — сказал Михалок.

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Такую гневную реакцию у музыканта вызвал невинный вопрос, который через «Фейсбук» ему задал журналист сочувствующей националистам «Комсомольской правды в Белоруссии» и бывший сотрудник националистической «Нашей Нивы» Никита Недоверков.

Трансляция в «Фейсбуке» велась на странице журналиста российской «Медузы» Сергея Ерженкова. Он очень огорчился резонансом, который имели слова Михалка в белорусских СМИ. Ерженков удалил запись концерта со своей страницы и обвинил белорусских коллег в предвзятости.

«Поучаствовал в белорусском сраче. Возник вопрос тут же: это нормально – вырывать из контекста жирную фразу? Вы же как нтвшники себя ведёте. Типа независимые белорусские. журналисты. Вы не вводите читателя в контекст -почему возник этот разговор, на что Михалок отвечал? Вы не позвонили перед публикацией ни Михалку, ни мне, ни другим людям, хотя телефоны у вас были. Вы за…ли новость сммщиком. Вы ведёте себя как полнейшие мудаки и нтвшники. Ни один из вас даже мизинца Михалка не стоит. И ни один из вас не будет работать в нормальном сми», – написал Ерженков.

Михалок и раньше был замечен в скандалах со сквернословием. Так, в Ижевске в 2014 году он обматерил российских фанатов, которые сделали ему замечание по поводу лозунгов в поддержку Евромайдана. В 2017 году на концерте в белорусском хуторе Шабли музыкант также практически без повода оскорбил художника Адама Глобуса, Блогера Антона Мотолько и всех «свядомых» граждан, использующих белорусский язык.

«Мне нравится то, что сейчас и белорусский язык приобретает больший вес, и на нём говорят не только люди, которые постоянно повышают тон, когда на него переходят. Когда в 18 лет я приехал молодым циником и поступил в Институт культуры, меня очень сильно смущало, что когда люди переходят на белорусский, голос их становится тоньше», – сказал Михалок.

Примечательно, что практически одновременно с Мотолько другого журналиста «Нашей Нивы» обматерила пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Белоруссии Зинаида Берещенко.