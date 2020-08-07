Певица «Глюкоза» публично унизилась перед украинцами и предала Россию

07.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пограничники в киевском аэропорту склонили российскую певицу «Глюкозу» к признанию Крыма «украинской территорией» (что с недавних пор противоречит законодательству России), а потом, несмотря на это, отказали ей во въезде на территорию Украины на три года.

Об этом говорится в материале, опубликованном Госпогранслужбой Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Украинские пограничники сообщили, что Наталья Ионова, более известная как певица «Глюкоза», прибыла на Украину в киевских аэропорт «Борисполь» среди пассажиров рейса из Минска.

«При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посетив оккупированный ее страной Крымский полуостров.

Сама гражданка оказалась русской певицей, которая выступает под псевдонимом «Глюкоза», и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году. В нашу страну гражданка России планировала попасть в личных целях.

За нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» россиянке запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь», – рассказали пограничники.

Также ведомство предоставило оперативную съемку с КПП. Сотрудница погранслужбы спросила певицу, когда она последний раз посещала Крым.

«Лет семь назад, наверное, в 2013» – сказала «Глюкоза».

«В 2014 году на фестивале «Пять звёзд», – подсказали в погранслужбе.

«Да, что-то было. Я не знаю, был это праздник или нет, для меня это просто телевизионная съёмка была…В каком городе, не помню, попала в Крым по приглашению организаторов фестиваля. Самолётом из Москвы в Крым. Но, насколько я помню, никаких замутов не было, и Украина не объявляла о каких-то ограничениях», – лепетала Ионова.

«Как вы относитесь к оккупации Крыма Российской Федерацией?» – спросил по-украински сотрудник службы.

«Никак не отношусь, я вне политики, но для меня иметь возможность выйти на Украине намного важнее. Но Крым украинский. Я не понимаю, за что мне отказывают», – пожаловалась певица.

«Вот вам экземпляр решения Вам запрещено въезд на территорию Украины на три года», – сказал пограничник.

«Опять?» – огорчилась Ионова.

«Зачем вы вообще туда до сих пор летите и вот так унижаетесь?!» – комментирует инцидент известный военкор Александр Коц.