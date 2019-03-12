Зрада от MARUV: «До свидания. Буду поддерживать Россию»

12.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Певица Анна Корсун, выступающая под сценическим псевдонимом MARUV, которая победила в национальном отборе на конкурс Евровидение и должна была представлять Украину, но отказалась от выступления, заявила, что будет поддерживать на конкурсе российского певца Сергея Лазарева.

Об этом она сообщила во время эфира на своей странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам исполнительницы, песня Лазарева идеально подходит под формат конкурса. MARUV также рассказала, что больше не будет участвовать в подобных отборах и пообещала приехать с концертами в Россию в начале апреля.

«Как мне песня Лазарева? Хорошая песня, баллада, много вокала. Для Евровидения песня – прям во всех канонах, во всех правилах и традициях Евровидения.

Пойду ли на отбор в следующем году? Нет, конечно, не пойду, все, достаточно, я уже находилась по отборам на всю жизнь. Спасибо, что меня так поддержали, но еще раз пойти на отбор я уже не решусь. В принципе, с темой этого конкурса уже нужно завязывать. Это уже пережило себя”, – сказала певица.

“Кого буду поддерживать на Евровидении? Буду поддерживать всех. Не знаю, надо смотреть на номер, как выступят. Понятное дело, мое хорошее отношение к Сереже, у нас с ним история такая классная, интересная, совместная есть, поэтому буду его поддерживать, но, помимо этого, хочется еще и посмотреть сами выступления», – заявила MARUV.

Напомним, что отбор на Украине, по сути, превратился политическое шоу, в ходе которого исполнителей заставляли отвечать на вопрос о принадлежности Крыма и гастролях в РФ.

В итоге украинские претенденты на Евровидение один за другим отказались подписывать контракт с вещателем и представлять Украину на конкурсе, после чего было принято решение, что Украина в этом году не поедет на Евровидение.