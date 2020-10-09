Певший перед русскими Вакарчук пытается избежать уголовного дела, прикрываясь депутатством

09.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Бывший лидер партии «Голос», депутат Верховной рады Святослав Вакарчук, который якобы сложил свои полномочия, но продолжает оставаться в парламенте, делает это, чтобы избежать уголовного преследования за неуплату налогов и сокрытие доходов, которые он получил во время выступления перед российской публикой.

Об этом в своем блоге заявил бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы регистрируем расследование фактов неуплаты налогов от доходов Вакарчука из российских и офшорных источников, заработанных им на выступлениях перед российской публикой во время войны и Иловайской трагедии. Спастись от этого можно если остаться в депутатском кресле и заручиться поддержкой Генерального прокурора, в чью компетенцию входит санкция почти на любые действия в отношении депутата, — негласные следственные действия, уведомление о подозрении и т. д.

Думаю, о том, что Генеральный прокурор взяла под защиту всё это бродячее громадянське суспильство и прочий воровской мотлох, спорить никто не будет…

Несмотря на публичное сложение полномочий и ещё июльское решение ЦИК о регистрации вместо фигуранта нового депутата, Вакарчук и партия «Голос» взяли курс на сохранение им депутатского мандата.

Схема простая, как двери, — 28 июля, несмотря на решение ЦИК о признании вместо него депутатом «Голоса» гр. Свидерской, Вакарчук продолжил работать в Раде. А подконтрольная ему новый депутат сообщила в ЦИК, что у неё уважительные причины, — какой-то трудовой договор, карантин, еще что-то и не подала документы, попросив ещё время. ЦИК дал ещё время — до 08 октября, которое уже тоже прошло. Документов нет.

Вся эта манипуляция партии «Голос» состоит в том, чтобы сохранить Вакарчуку мандат и гарантии непривлечения к уголовной ответственности. На сегодняшний день Вакарчук официально числится народным депутатом и его фамилия значится во всех результатах голосований на сайте Верховной Рады. Странная, дешевая и позорная история поучавшего всех жить патриота и героя революции», – заявил Портнов.

Ранее Портнов заявил, что певец-националист Святослав Вакарчук с 90-х годов обманывает Украину и практически не платит налоги.

Напомним, что Святослав Вакарчук с 2014 года несколько раз выступал на мероприятиях, организованных для российской публики. Так, во время событий в Иловайске 26 августа 2014 года он пел в Юрмале для российских чиновников, российских бизнесменов, российских артистов.

Он также пел на так называемой «русской вечеринке» в отеле «Фонтенбло» на праздновании Нового года в январе 2015 года, то есть как раз о время боев за донецкий аэропорт. В сентябре 2015 года Святослав Вакарчук выступал на мероприятии у одного из российских водочных олигархов.