09.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Скандал, Украина, Финансы
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Певший перед русскими Вакарчук пытается избежать уголовного дела, прикрываясь депутатством


Бывший лидер партии «Голос», депутат Верховной рады Святослав Вакарчук, который якобы сложил свои полномочия, но продолжает оставаться в парламенте, делает это, чтобы избежать уголовного преследования за неуплату налогов и сокрытие доходов, которые он получил во время выступления перед российской публикой.

Об этом в своем блоге заявил бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы регистрируем расследование фактов неуплаты налогов от доходов Вакарчука из российских и офшорных источников, заработанных им на выступлениях перед российской публикой во время войны и Иловайской трагедии. Спастись от этого можно если остаться в депутатском кресле и заручиться поддержкой Генерального прокурора, в чью компетенцию входит санкция почти на любые действия в отношении депутата, — негласные следственные действия, уведомление о подозрении и т. д.

Думаю, о том, что Генеральный прокурор взяла под защиту всё это бродячее громадянське суспильство и прочий воровской мотлох, спорить никто не будет…

Несмотря на публичное сложение полномочий и ещё июльское решение ЦИК о регистрации вместо фигуранта нового депутата, Вакарчук и партия «Голос» взяли курс на сохранение им депутатского мандата.

Схема простая, как двери, — 28 июля, несмотря на решение ЦИК о признании вместо него депутатом «Голоса» гр. Свидерской, Вакарчук продолжил работать в Раде. А подконтрольная ему новый депутат сообщила в ЦИК, что у неё уважительные причины, — какой-то трудовой договор, карантин, еще что-то и не подала документы, попросив ещё время. ЦИК дал ещё время — до 08 октября, которое уже тоже прошло. Документов нет.


Вся эта манипуляция партии «Голос» состоит в том, чтобы сохранить Вакарчуку мандат и гарантии непривлечения к уголовной ответственности. На сегодняшний день Вакарчук официально числится народным депутатом и его фамилия значится во всех результатах голосований на сайте Верховной Рады. Странная, дешевая и позорная история поучавшего всех жить патриота и героя революции», – заявил Портнов.

Ранее Портнов заявил, что певец-националист Святослав Вакарчук с 90-х годов обманывает Украину и практически не платит налоги.

Напомним, что Святослав Вакарчук с 2014 года несколько раз выступал на мероприятиях, организованных для российской публики. Так, во время событий в Иловайске 26 августа 2014 года он пел в Юрмале для российских чиновников, российских бизнесменов, российских артистов.

Он также пел на так называемой «русской вечеринке» в отеле «Фонтенбло» на праздновании Нового года в январе 2015 года, то есть как раз о время боев за донецкий аэропорт. В сентябре 2015 года Святослав Вакарчук выступал на мероприятии у одного из российских водочных олигархов.

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