03.12.2018, Москва, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Пиарщики подставили Пушилина, заявили в команде Захарченко

Пиарщики нового руководителя ДНР Дениса Пушилина подставили своего шефа, рекомендуя ему накануне выборов обещать мирную жизнь и заявлять, будто у Украины нет возможности для наступления на республики Донбасса.

Такое мнение выразил Александр Казаков, советник погибшего лидера ДНР Александра Захарченко, комментируя сообщение представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина о подготовке украинских войск к наступлению.

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«Э, стоп! Вы чего это? Разве не слышали во время предвыборной кампании, что «Украина не способна наступать»? И поэтому мы строим мирную жизнь? А я ведь писал «технологам» о том, что нельзя раскручивать такие месседжи, которые могут быть легко и НЕЗАВИСИМО от их желания опровергнуты третьей стороной», – комментирует Казаков.

Напомним, что в незадолго до выборов, в сентябре, Пушилин комментировал возможность наступления украинской армии так: «Что касается безопасности, могу уверить, что те силы, которые есть у нас в ДНР, способны нас защитить. Не вижу, не ощущаю угрозы ни в политическом, ни в силовом плане. То оружие, которое есть в Украине, применяться не готово».

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