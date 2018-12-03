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Пиарщики подставили Пушилина, заявили в команде Захарченко
Пиарщики нового руководителя ДНР Дениса Пушилина подставили своего шефа, рекомендуя ему накануне выборов обещать мирную жизнь и заявлять, будто у Украины нет возможности для наступления на республики Донбасса.
Такое мнение выразил Александр Казаков, советник погибшего лидера ДНР Александра Захарченко, комментируя сообщение представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина о подготовке украинских войск к наступлению.
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«Э, стоп! Вы чего это? Разве не слышали во время предвыборной кампании, что «Украина не способна наступать»? И поэтому мы строим мирную жизнь? А я ведь писал «технологам» о том, что нельзя раскручивать такие месседжи, которые могут быть легко и НЕЗАВИСИМО от их желания опровергнуты третьей стороной», – комментирует Казаков.
Напомним, что в незадолго до выборов, в сентябре, Пушилин комментировал возможность наступления украинской армии так: «Что касается безопасности, могу уверить, что те силы, которые есть у нас в ДНР, способны нас защитить. Не вижу, не ощущаю угрозы ни в политическом, ни в силовом плане. То оружие, которое есть в Украине, применяться не готово».
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