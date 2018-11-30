ВСУ готовятся к нападению на республики Донбасса

30.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Военное командование Украины проводит ряд мероприятий по созданию повода и подготовке к наступлению на республики Донбасса.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, он сообщил, что со введением военного положения командиры вооруженных формирований Украины начали активную подготовку к нападению на республики Донбасса.

«Предлогом для начала наступательных действий должна стать еще одна провокация украинских террористов, которая, по нашим данным, заключается в применение химических отравляющих веществ. В частности, разведка ДНР вскрыла новые факты подготовки украинских террористов к химической атаке. Важно отметить, что планированием кровавой провокации занимаются кураторы из Великобритании», – заявил Эдуард Басурин.

Он предположил, что после «специально» выдержанной паузы, химическая провокация станет следующим шагом Порошенко и его западных кураторов по созданию повода для наступления, а также втягиванию в конфликт иностранных вооруженных формирований.

«Согласно уточнённым данным, отравляющие вещества будут применены украинскими террористами на подконтрольной вооруженным формированиям Украины территории, в зоне ответственности 72-й бригады. Несмотря на принятые дополнительные меры по недопущению утечки информации, мы продолжаем получать данные от людей, настроенных категорически против применения оружия массового поражения в Донбассе», – рассказал представитель оборонного ведомства ДНР.

В частности, он отметил, что разведке Республики достоверно известно, что под Горловкой на оккупированной территории проводятся занятия с узким кругом медицинских специалистов по оказанию помощи людям, подвергшимся воздействию химических отравляющих веществ, подготовка осуществляется британскими специалистами на основе опыта действий «Белых касок» в Сирийской Арабской Республике.

Также Басурин указал на то, что ряд фактов свидетельствует о том, что химическому заражению планируют подвергнуть именно военнослужащих ВСУ, и территории Донбасса, временно подконтрольные Киеву.

«Важно отметить, что в это время года роза ветров имеет западное направление, что также будет использовано Киевом в качестве аргумента для обвинения руководства республик в применении запрещённых веществ. Также, мы ранее заявляли, что личному составу 72-й бригады выдали средства химической защиты. По имеющимся у нас данным, выданные средства не могут защитить боевиков от отравления. Это необходимо Киеву для увеличения масштабов и последствий заражения химическими отравляющими веществами на своей территории», – подчеркнул Эдуард Басурин.

Кроме того, помимо организации повода, командование ВСУ занимается также подготовкой ударной группировки, способной осуществить полноценную наступательную операцию.

«Одновременно главарями вооруженных формирований Украины ведется подготовка ударной группировки в зоне «ООС» к наступательным действиям против нашей Республики. О чем говорит сосредоточение на Мариупольском тактическом направлении трех бригад: 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 36-й отдельной бригады морской пехоты и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, получивших задачу провести в начале декабря наступательные действия в районе населённого пункта Новоазовск с выходом к границе с Российской Федерацией», – сообщил Эдуард Басурин.