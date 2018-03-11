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“Пи#дёж!” – киевляне высказались о подготовке “покушения” на Порошенко
Жители украинской столицы с недоверием относятся к истории вокруг ареста Владимира Рубана и якобы подготовки им покушения на президента Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса в Киеве: «Верите ли вы в подготовку покушения на Порошенко?», проведённого журналистами канала «Open Ukraine», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отметим, что мнения опрашиваемых разделились на «не знающих» и «не верящих», причём, последних было большинство. Даже промайдановски настроенный киевлянин, который считает Рубана предателем из-за его высказываний, полагает, что история с покушением – чистой воды фарс.
«П***дёж!», – более конкретно выразился другой житель Киева, отметив, что это дело попахивает «ежовщиной» и «сталинизмом».
Одна из киевлянок, которая также высказала недоверие к этому спектаклю, воспользовалась моментом и передала «привет» киевской власти, «похваставшись» мизерной пенсией при солидной выслуге лет.
Также стоит отметить, что при всём недоверии к истории с «подготовкой покушения на Порошенко», киевляне такому повороту событий особо удивлены не были.
Метки: Владимир Рубан, Опрос, Петр Порошенко
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