Пигмеи и великаны. Зачем Зеленскому наследство Руси?

Новости Украины

Современная Украина якобы является единственной наследницей Киевской Руси.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, стоя на фоне памятника князю Владимиру Крестителю на днепровских кручах.

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«Мы не колония, <…> не автономия, не провинция, а <…> неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, <…> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», – сказал Зеленский по случаю им же самим придуманного «дня украинской государственности».

Еще пару лет назад подобное заявление «сделало бы» информационный день и обсасывалось комментаторами еще пару дней – все мы помним какие страсти – вплоть до международных – кипели вокруг принадлежности Анны Ярославны. Мол, «Русская» она или «Киевская». Сегодня же большинство комментаторов лишь пожали плечами – ну, назвал и назвал. Мало ли что Зеленский говорит, он еще и не такое скажет.

Лишь самые неравнодушные к теме лидеры мнений лениво отписались в ответ, да Мария Захарова не упустила возможности подколоть «наследничка» – но ей по должности такие вещи положены:

Княже Володимир, тогда, чур, не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец».

В принципе, подробно разбирать этот поток сознания с исторической точки зрения – значит, себя не уважать. Нынешние киевские торгаши родиной имеют такое же отношение к киевским князьям, как Борис Ельцин – к московским царям. Это не говоря о том, что учитывая этническое происхождение Зеленского, коллективное «мы» в его случае располагается где-то в районе Бердичева или Жмеринки и свои корни ему следует искать в произведениях Шолом-Алейхема, а не в русских летописях.

Впрочем, быть украинским евреем совсем не стыдно. Стыдно строить из себя «великого укра» в сотом поколении, ведущего свой род от Кия, Щека и Хорива с сестрицею. Но стыд – незнакомая категория для тех, кто врет на голубом глазу каждый день и почти по любому поводу.

Самое смешное, что Зеленский и те, кто подсказал ему подобную пафосную глупость, наверняка очень довольны собой и думают, что таким образом креативно уели русских. Как любят писать в таких случаях националистические паблики на Украине, «у ваты подгорело». Между тем в Москве и среди серьезных историков, и среди поклонников разного рода псевдоисторических доктрин в жанре «фольк-хистори» уже давно – лет тридцать как – не в моде выводить корни России из Киева.

Одни (евразийцы) следуя за Гумилевым, считают Россию наследницей традиций Орды и Великой Степи. Другие (славянофилы) поднимают на щит Великий Новгород и Ладогу – именно там впервые появился из-за моря летописный варяг Рюрик, чьи соратники и потомки значительно позже подчинили себе юг, захватив на Днепре богатую факторию на торговом пути из варяг в греки. Именно она, эта фактория, и стала с легкой руки новгородского князя Олега «матерью городов русских».

Впрочем, подтвердить или опровергнуть летописные сведения, переписывавшиеся от руки спустя столетия от описываемых в них событий сегодня не представляется возможным. Да это и не нужно.

Если же говорить о конкретной исторической традиции, которую можно проследить не по легендам, а по реальным документам, то очевидно одно – Русь ( конечно же, не «Киевская», какой она стала с легкой руки академика Грекова в прошлом веке, а просто Русь) умерла, не оставив наследников. Также, как и Римская империя, например.

Однако почему то современная Италия не настаивает на статусе «единственной наследницы» Рима, а современные Испания или Франция не оспаривают у нее этот сомнительный статус.

Более того, многие удивятся, но законной наследницей Римской империи (по крайней мере, ее восточной части – империи ромеев или Византии) является нынешняя Турция. Во всяком случае, легко может это обосновать ссылкой на то, что Константинополь – он же Царьград, он же Истанбул – веками был столицей Оттоманской Порты, одним из официальных титулов правителей которой был «кайсари ар Рум»- то есть «Цезарь Рима» или же «император Константинополя», что, кстати признавали даже патриархи Фанара – предшественники нынешнего Варфоломея.

Но все эти увлекательные экскурсы в историю сегодня имеют исключительно познавательный интерес. Везде, кроме Украины, власти которой на полном серьезе отменяют томосы, выданные в 17 веке, денонсируют Переяславскую Раду или носятся с идеей уговорить Турцию выйти из Кючук-Кайнарджийского мирного договора с Россией 1774 года.

Последнее выглядит тем более забавным, что сегодня на карте мира нет ни той Турции, ни той России. Обе современные страны в их нынешних границах с такими названиями являются продуктом распада соответствующих империй в 20 веке.

Вся эта история с выдуманным на коленке новодельным святом украинской державности – свидетельство крайне плачевного положения с этой самой державностью в реальной действительности. Сильным государствам такие погремушки не нужны – посмотрите на Штаты, им вообще всего 246 лет, что не мешает быть мировым гегемоном и навязывать свою политику тем, кто кичится своей тысячелетней древностью.

Потребность в откапывании корней появляется лишь у слабых и неуверенных в себе, подспудно подозревающих, что занимают не свое, а чужое место в истории, а оттого – сильно нервничающих. Перформанс пигмея Зеленского на фоне памятника князю Владимиру – история именно такого рода.