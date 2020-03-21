Писатель-галичанин объявил коронавирус учениями мировой власти

21.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Используя коронавирус, мировая власть обкатает возможности управления огромными массами людей в новых условиях.

Об этом в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил западноукраинский писатель Тарас Прохасько, отвечая на вопрос, как изменилась его жизнь в связи пандемией коронавируса.

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«Несмотря на тревогу, моя жизнь особо не изменилась. Я не работаю в коллективе, не езжу в заграничные путешествия и не являюсь частым посетителем ресторанов. Наоборот, я даже кайфую от пустынности наших городов. А тревожит меня то, что вместе с распространением нового вируса в мире происходят, я бы сказал, огромные учения. Ведь любая прагматичная мировая власть вряд ли упустит такие возможности для обкатки и изучения новейших процессов. Например, как себя вести, манипулировать и управлять огромными массами людей в новых условиях», – говорит Прохасько.

Он подозревает, что сейчас идет речь о какой-то глобальной перестройке всех экономических, информационных и политических подходов, а вирус стал лишь толчком. Также его тревожит, что коронавирус приходит на смену 20-летней риторике о мировом терроризме.

«То есть COVID-19 становится аргументом, дающим полное право и основания для ограничения индивидуальных свобод. Похоже на попытку тотального контроля. При этом настораживает, что в пример ставят Китай и его методы», – сокрушается писатель.

Прохасько не удивляется, если в определенный момент информационная волна вокруг коронавируса так же быстро выключится, как и включилась.

«Просто вдруг кто-то объявит о победе над вирусом. И в этом случае я боюсь, чтобы не случилось, как после Второй мировой войны. Когда победа над Адольфом Гитлером и над фашизмом вдруг сакрализовала победителей до такой степени, что Иосиф Сталин стал в некоторой степени неприкосновенным в мировом масштабе», – опасается иванофранковский литератор.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Прохасько заявил, что русское станет нормой для Украины.

Также он обращался к президенту Порошенко с просьбой отпустить Донбасс.