29.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Русское станет нормой для Украины – писатель-галичанин


Несмотря на все усилия господствующей на Украине пропаганды, в стране до сих пор сохраняется сильная зависимость от России.

Об этом в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил ивано-франковский писатель Тарас Прохасько, отвечая на вопрос, нравится ли ему направление, куда движется Украина.

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«Мне не нравится, куда движется страна. И хуже всего, что, по моим ощущениям, это движение будто ускоряется. Но я не знаю, вина ли это конкретных людей, или же общемировая тенденция. Конкретно мне не нравится, что, несмотря на все события последних лет, попытки пропаганды или, если хотите, просвещения, в Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная. А еще мне не нравится, что Украина теряет свою украинскость. И все идет к тому, что русское в Украине станет нормой и фактически самой Украиной», – опасается писатель-галичанин.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Прохасько объявил «точечный бойкот» чемпионату мира по футболу, который проходил в России.

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