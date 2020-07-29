Писатель: «Сороса нужно повесить – он выдавал евреев гестапо»
Американский спонсор «цветных революций» и биржевой спекулянт Джордж Сорос в прошлом был замешан в очень неблаговидных делах.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «БИЗНЕС Online» заявил писатель Михаил Веллер.
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По его словам, Сорос пытается стать одним директоров глобального мира.
«Хотя место Джорджа Сороса на виселице или в крайнем случае в тюремной камере. Потому что когда его звали Георг Шварц, он своих соплеменников-евреев выдавал гестапо, – утверждает Веллер. – О чем вы вообще говорите? Да его пришибить кирпичом из-за угла давно пора было».
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