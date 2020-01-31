31.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политические убийства, Украина
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Сорос несёт ответственность за «Освенцим» для русских Украины


Преступления на Майдане и после него, убийства в Доме профсоюзов в Одессе так и не были расследованы, поскольку процесс искусственно тормозился деньгами фонда американского спекулянта Джорджа Сороса «Видродження».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-министр транспорта Евгений Червоненко, один из лидеров еврейской общины Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Янукович от всего отказался, оказалось мало – начали стрелять. Доказано, и это показывают ведущие юристы страны. Следователи Генпрокуратуры за пять лет расследования Майдана и «освенцима», крематория который устроили в Доме профсоюзов, в котором людей жгли, 48 человек. Людей жгли, только не евреев. Так вот этим следователям, прокурорам доплачивал фонд Сороса, фонд «Видродження». Это – прямая коррупция», – сказал Червоненко.

Ранее аналогичные сведения о подкупе правоохранителей Соросом озвучивали экс-министр юстиции Елена Лукаш, а также экс-глава юридического блока президентской администрации Андрей Портнов.

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