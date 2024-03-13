Писательница-русофобка «увидела» разницу между русской эмиграцией и своими друзьями-релокантами

Елена Острякова.  
13.03.2024 21:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Миграция, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Украинцы, бежавшие в Европу, не используют украинский язык.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявила писательница-иноагент, нацистка-русофобка Людмила Улицкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы, бежавшие в Европу, не используют украинский язык. Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь»...

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«Я нахожусь в Берлине, и вижу, как по улицам ходят толпы русских. Сегодня на берлинских улицах русский язык слышен так же часто, как немецкий. Украинского, кстати говоря, не слышу, потому что украинцы, приехавшие в Берлин, говорят по-русски. Я думаю, что этот процесс вполне соизмерим с тем, что происходил в 20-е годы прошлого века», – сказала Улицкая.

Она увидела «принципиальную разницу» между первой и последней волнами русской эмиграции.

«Принципиальная разница заключается в том, что русские, уехавшие в 20-е годы прошлого века, в большинстве своем мечтали вернуться. Русские, уехавшие сегодня, в большинстве своем, насколько я могу наблюдать, мечтают устроиться на Западе: найти работу, как-то осесть, учить детей в немецких школах. Это я наблюдаю повсеместно», – внушает Улицкая поуехавшим ненависть к России.

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