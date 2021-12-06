Пискун: Украина окружена полумесяцем. НАТО не поможет

Новости Украины

Украина может полагаться лишь на себя – ни американские, ни европейские военные не будут за нее воевать в случае противостояния с Россией.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы перестанем сами себя обманывать в том, что мы кому-то нужны? Вот с того момента, когда украинцы, украинская власть перестанет сама себя обманывать, что мы кому-то нужны, кроме народа Украины и сами себе, с того момента все будет нормально. А надеяться на то, что кто-то из американских военных пойдет умирать за Украину, или из европейских военных кто-то придет сюда воевать в массовом противостоянии – это большая ошибка. Они для того, чтобы развернуть хотя бы противоракетный дивизион, они сказали: «Нам нужно 4,5 месяца». Где эти 4,5 месяца, у кого они есть? А Путин уже поставил эти дивизионы на границе», – сказал экс-генпрокурор.

«Мало того, у нас другая проблема появилась – Белоруссия, которая сегодня поставила или поставит ракеты на границе с Украиной, и у нас будет две тысячи километров границ – север, восток и юг – окружение полумесяцем Украины вражескими войсками. Что это такое, что произошло, чего мы добились? Вы же понимаете, что когда с одной стороны собирается по 100 тысяч в каждом регионе – восток, запад, все, и когда против них становятся 200 тысяч, – провокация и все, началась война», – заявил Пискун.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что включение Белоруссии в войну против Украины на стороне России нанесет по Киеву очень серьезный удар.