Стрелков: Вступление Белоруссии в конфликт вокруг Донбасса серьёзно ослабит ВСУ

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Новости Украины

Включение Белоруссии в войну против Украины на стороне России нанесет по Киеву очень серьезный удар. Об этом в эфире телеканала ОСН заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стрелков подчеркнул, что Украине в этом случае придется воевать на два фронта.

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«В этой ситуации, естественно, конфликт между Российской Федерацией и Украиной развернется и на Белоруссию. Белоруссия будет с одной стороны, а Украина и ее западные кураторы с другой, тут ничего удивительного нет. Естественно, это нанесет удары по экономике как Украины, так и Белоруссии, но тут уж извините – война есть война», – заявил Стрелков.

Кроме того, он подчеркнул, что Белоруссия является основным поставщиком топлива для украинской военной техники, и в случае войны с ее участием украинская армия останется «без колес»:

«С точки зрения военной необходимость отвлечения сил и средств на достаточно протяженную белорусско-украинскую границу не может не ослабить группировку ВСУ, противостоящую корпусам Народной милиции Донецка и Луганска, и в перспективе российским войскам. Это во-первых. Прикрываться им придется как-то. Во-вторых, через Белоруссию на Украину, начиная с 14-го года, постоянно шли поставки горюче-смазочных материалов, причем, в том числе специальных, вырабатываемых на белорусских нефтеперерабатывающих заводах, которые предназначены для обслуживания тяжелой военной техники. Обычные горюче-смазочные материалы, которые заливаются в «Камазы» или еще во что-то, они для танков не подходят, на них танки работают плохо и недолго. Поэтому для Украины это будет серьезный удар».

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае военного конфликта на Украине его страна первой будет в него вовлечена.